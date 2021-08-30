Преимущества подоконников Данке

Данные подоконники имеют целый ряд преимуществ, которые обуславливаются запатентованными технологиями. Вот некоторые из них:

Маленький вес. Небольшая масса изделия позволяет производить монтаж подоконника полностью самостоятельно, при этом он удобен в перевозке доставки до места работы.

Качественное покрытие. Покрывают подоконники Данке специальным акриловым ламинатом Elesgo, который производится только в Германии. А крепится он на поверхность специальным клеевым составом.

Капиносу придана такая форма, чтобы было визуальное увеличение толщины подоконника.

Помещения, в которых устанавливается данное изделие, выглядят солидно и изящно.

С данными подоконниками отлично гармонируют любые оконные рамы, что является несомненным преимуществом.

Выбор подоконника

Прежде чем приобретать подоконник от компании Данке, даже в таком интернет-магазине, как Сортон, необходимо выполнить все замеры. В-первую очередь следует определиться с шириной изделия. Зависит она от:

Толщины стен комнаты.

Выступ за стену. Идеальным будет подоконником с выступом 15 сантиметров. К ним следует добавить ещё 2 сантиметра, для того чтобы обеспечить заход под окно.

После этого требуется определить длину. Для этого следует замерить место установки подоконника и добавить около 10 сантиметров для боковых ушей.

Благодаря данным замерам профессионалы с точностью выполнять нарезку любого подоконника от компании Данке.

Где приобрести

Приобретать подоконник Данке следует только в проверенном магазине, причем, неважно будет ли он интернет-магазином или представлен офлайне. Но при выборе магазина следует опираться на отзывы о нём. Так одним из лучших магазинов онлайн представленных в сети, и являющемся официальным дилером, является sorton.ru,который на рынке уже с 2009 года.

Компания постоянно проверяет поступающие им на склад партии на наличие производственных дефектов. А приобрести подоконники от компании Danke можно на одноименной странице этого интернет-магазина - https://www.sorton.ru/podokonniki/gljancevye-podokonniki-danke-9-cvetov/.