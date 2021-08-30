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Преимущества подоконников Данке

понедельник, 30 августа 2021 | 14:11    
Дом
    
Подоконники, которые изготавливаются из мрамора или дерева, хотя и смотрятся довольно солидно, но вот их стоимость достаточно высока. Одной из лучших альтернатив для данных подоконников являются изделия, произведенные компанией Данке.

Преимущества подоконников Данке

Данные подоконники имеют целый ряд преимуществ, которые обуславливаются запатентованными технологиями. Вот некоторые из них:

  • Маленький вес. Небольшая масса изделия позволяет производить монтаж подоконника полностью самостоятельно, при этом он удобен в перевозке доставки до места работы.
  • Качественное покрытие. Покрывают подоконники Данке специальным акриловым ламинатом Elesgo, который производится только в Германии. А крепится он на поверхность специальным клеевым составом.
  • Капиносу придана такая форма, чтобы было визуальное увеличение толщины подоконника.
  • Помещения, в которых устанавливается данное изделие, выглядят солидно и изящно.
  • С данными подоконниками отлично гармонируют любые оконные рамы, что является несомненным преимуществом.

Выбор подоконника

Прежде чем приобретать подоконник от компании Данке, даже в таком интернет-магазине, как Сортон, необходимо выполнить все замеры. В-первую очередь следует определиться с шириной изделия. Зависит она от:

  • Толщины стен комнаты.
  • Выступ за стену. Идеальным будет подоконником с выступом 15 сантиметров. К ним следует добавить ещё 2 сантиметра, для того чтобы обеспечить заход под окно.

После этого требуется определить длину. Для этого следует замерить место установки подоконника и добавить около 10 сантиметров для боковых ушей.

Благодаря данным замерам профессионалы с точностью выполнять нарезку любого подоконника от компании Данке.

Где приобрести

Приобретать подоконник Данке следует только в проверенном магазине, причем, неважно будет ли он интернет-магазином или представлен офлайне. Но при выборе магазина следует опираться на отзывы о нём. Так одним из лучших магазинов онлайн представленных в сети, и являющемся официальным дилером, является sorton.ru,который на рынке уже с 2009 года.

Компания постоянно проверяет поступающие им на склад партии на наличие производственных дефектов. А приобрести подоконники от компании Danke можно на одноименной странице этого интернет-магазина - https://www.sorton.ru/podokonniki/gljancevye-podokonniki-danke-9-cvetov/.

Тэги: 
ремонт
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шоппинг
Опубликовал:
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