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Подведены итоги ежегодного рейтинга лучших школ региона

понедельник, 30 августа 2021 | 09:52    
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Министерство образования Московской области подвело итоги ежегодного рейтинга лучших школ Подмосковья. Всего в рейтинге оценивались показатели полутора тысяч школ Московской области.

В первую сотню вошли:

  • Лицей №6 им. академика Г.Н. Флерова – 22 место
  • Лицей «Дубна» - 32 место

В «зеленой зоне» оказались:

  • Гимназия №11 – 140 место
  • Школа №1 им. А.Я. Березняка – 220 место
  • Школа №9 – 262 место
  • Гимназия №8 им. академика Н.Н. Боголюбова – 279
  • место Школа №7 – 333 место

В «красной зоне» дубненских школ нет, в «желтой» - гимназия №3, школы №2, 5 и 10.

Поздравляем педагогические коллективы, ребят и родителей с отличными результатами! Пусть новый учебный год будет счастливым и успешным!

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