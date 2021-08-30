Подведены итоги ежегодного рейтинга лучших школ региона

В первую сотню вошли:

Лицей №6 им. академика Г.Н. Флерова – 22 место

Лицей «Дубна» - 32 место

В «зеленой зоне» оказались:

Гимназия №11 – 140 место

Школа №1 им. А.Я. Березняка – 220 место

Школа №9 – 262 место

Гимназия №8 им. академика Н.Н. Боголюбова – 279

место Школа №7 – 333 место

В «красной зоне» дубненских школ нет, в «желтой» - гимназия №3, школы №2, 5 и 10.

Поздравляем педагогические коллективы, ребят и родителей с отличными результатами! Пусть новый учебный год будет счастливым и успешным!