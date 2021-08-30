Подведены итоги ежегодного рейтинга лучших школ региона

понедельник, 30 августа 2021 | 09:52
Новости13
Министерство образования Московской области подвело итоги ежегодного рейтинга лучших школ Подмосковья. Всего в рейтинге оценивались показатели полутора тысяч школ Московской области.
В первую сотню вошли:
- Лицей №6 им. академика Г.Н. Флерова – 22 место
- Лицей «Дубна» - 32 место
В «зеленой зоне» оказались:
- Гимназия №11 – 140 место
- Школа №1 им. А.Я. Березняка – 220 место
- Школа №9 – 262 место
- Гимназия №8 им. академика Н.Н. Боголюбова – 279
- место Школа №7 – 333 место
В «красной зоне» дубненских школ нет, в «желтой» - гимназия №3, школы №2, 5 и 10.
Поздравляем педагогические коллективы, ребят и родителей с отличными результатами! Пусть новый учебный год будет счастливым и успешным!