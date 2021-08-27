+16,5°
Влажность: 81% ↑
Давление: 753,1 мм

Пляжные кабинки, которые были в Дубне, получили своё продолжение в Конаково

пятница, 27 августа 2021 | 11:09    
Новости
     47
В Конаково не проводили рестайлинг парка на набережной за 400 млн рублей, поэтому жители украшают свой город простыми, но эффективными методами, ранее применёнными в Дубне.

«Почувствуй себя на юге!», «Конаковские художники лучшие!!!» – восхищаются конаковцы новым арт-объектом.

Однако не всем предмет искусства оказался по душе - некоторые сочли кабинку слишком низкой: «Мне одной кажется, что для человека чуть выше среднего роста она низковата. Или это чисто мужская кабинка».

Тэги: 
Конаково
благоустройство
Источник:
Тверь ВКонтакте
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
27.08.2021 | 13:20   
Дом
    3
Что такое майнинг криптовалют?
Майнинг криптовалюты – набирающее все большую популярность занятие среди приверженцев альтернативного вида заработка....
финансы | работа
27.08.2021 | 10:40   
Новости
    2
Более 30 литров крови сдали дубненцы на Дне донора
В Левобережной части Дубны 26 августа состоялся очередной День донора.
объявления | донорство | здравоохранение
27.08.2021 | 14:55   
Новости
    1
Минздрав РФ обновил рекомендации по порядку проведения вакцинации
Массовая бесплатная вакцинопрофилактика от COVID-19 осуществляется в рамках президентского проекта «Здравоохранение».
объявления | ДГБ | вакцинация