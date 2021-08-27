Пляжные кабинки, которые были в Дубне, получили своё продолжение в Конаково

пятница, 27 августа 2021 | 11:09
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В Конаково не проводили рестайлинг парка на набережной за 400 млн рублей, поэтому жители украшают свой город простыми, но эффективными методами, ранее применёнными в Дубне.
«Почувствуй себя на юге!», «Конаковские художники лучшие!!!» – восхищаются конаковцы новым арт-объектом.
Однако не всем предмет искусства оказался по душе - некоторые сочли кабинку слишком низкой: «Мне одной кажется, что для человека чуть выше среднего роста она низковата. Или это чисто мужская кабинка».