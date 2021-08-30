+18,8°
Влажность: 88%
Давление: 749,3 мм

Планируете следующей весной или летом строить дом? Выбирайте строителей правильно

понедельник, 30 августа 2021 | 14:23    
Дом
    
Лето 2021 несказанно жаркое. За эти душные месяцы в городском смоге Вы особенно явно ощутили, что буквально необходимо строить дом из бревна следующей весной.

Отлично! Чтобы мечты стали реальностью, наметьте план действий и начните его выполнять уже в этом году.

Первое, что нужно сделать − купить участок. Руководствуйтесь такими критериями.

  • Вам должен нравиться ландшафт.
  • Вам должно быть удобно добираться до Вашего драгоценного дома из бревна.
  • Сам населенный пункт возле города или район города должен обладать нужной Вам инфраструктурой.

Итак, место выбрали. Второй шаг: определяйтесь с проектом. Тут уж все зависит от Ваших эстетических предпочтений и образа жизни. На этапе выбора проекта определяемся и со строительной фирмой. «Леском» строит дома из бревна под ключ уже 10 лет. Уровню этой компании можно доверять.
Четвертый шаг: закладываем фундамент. Хорошо, если Вы успеете заказать его до холодов, так как при закладке фундамента используются материалы, которые не подходят для работы в морозы.

Пятый шаг: бронируем деревянные стройматериалы. Это лучше сделать сейчас. Ведь цены на деревянные стройматериалы весной будут существенно дороже. В итоге вырастет и общая цена Вашего дома из бревна под ключ. Сомневаетесь? Вот объективные причины роста цен.

  1. Сезонность. Лес, который заготавливают зимой, качественнее летнего. Ведь летняя древесина насыщена питательными веществами, в которой комфортно размножаться грибкам и гнили. У зимней древесины таких особенностей нет. К тому же зимние стройматериалы при обработке меньше «лохматятся». Поверхность древесины зеркально гладкая. Но такое качество стоит дороже.
  2. Стоимость самих зимних заготовок дороже из-за высокого расхода топлива, большого износа техники, низкой производительности труда в холодное время.
  3. В сентябре основной строительный сезон ослабевает. Вы же тоже планируете строительство на весну. И все же кто-то решается строить зимой, и таких людей не мало. Они судорожно скупают древесину. В условиях дефицита цена всегда растут, а потом не возвращаются.
  4. Инфляция − от условий рынка не уйти. Если вырастут на все, то и деревянные стройматериалы станут дороже.

Стоит ли рисковать? Ведь бюджет, который Вы планируете на покупку стенокомплекта, может оказаться слишком маленьким.
Забронировали лес. До весны обсуждаем с менеджером детали проекта: какие лестницы будут, особенности кровли, какая водосточная система нужна.

Шестой шаг: само строительство. Тут можно спокойно поручить всё профессионалам. «Леском» построил больше 300 домов и бань, опыт вызывает доверие.
Седьмой шаг: новоселье.

Желаем Вам как можно скорее построить дом и жить в нем счастливо!

Тэги: 
строительство
жилье
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
Читать Дубна.Ru в
27.08.2021 | 15:24   
Профессия
    23
«ТЕНЗОР» на форуме «Армия‑2021»
ПАО «ТЕНЗОР» принимает участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2021». Он проходит в...
Тензор
30.08.2021 | 14:11   
Дом
Преимущества подоконников Данке
Подоконники, которые изготавливаются из мрамора или дерева, хотя и смотрятся довольно солидно, но вот их стоимость...
ремонт | строительство | шоппинг
27.08.2021 | 15:58   
Новости
    8
Смягчение ограничений
В Подмосковье увеличили максимальное число посетителей на мероприятиях без проверки QR-кодов. Соответствующее...
объявления | коронавирус | закон