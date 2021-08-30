Планируете следующей весной или летом строить дом? Выбирайте строителей правильно

Отлично! Чтобы мечты стали реальностью, наметьте план действий и начните его выполнять уже в этом году.

Первое, что нужно сделать − купить участок. Руководствуйтесь такими критериями.

Вам должен нравиться ландшафт.

Вам должно быть удобно добираться до Вашего драгоценного дома из бревна.

Сам населенный пункт возле города или район города должен обладать нужной Вам инфраструктурой.

Итак, место выбрали. Второй шаг: определяйтесь с проектом. Тут уж все зависит от Ваших эстетических предпочтений и образа жизни. На этапе выбора проекта определяемся и со строительной фирмой. «Леском» строит дома из бревна под ключ уже 10 лет. Уровню этой компании можно доверять.

Четвертый шаг: закладываем фундамент. Хорошо, если Вы успеете заказать его до холодов, так как при закладке фундамента используются материалы, которые не подходят для работы в морозы.

Пятый шаг: бронируем деревянные стройматериалы. Это лучше сделать сейчас. Ведь цены на деревянные стройматериалы весной будут существенно дороже. В итоге вырастет и общая цена Вашего дома из бревна под ключ. Сомневаетесь? Вот объективные причины роста цен.

Сезонность. Лес, который заготавливают зимой, качественнее летнего. Ведь летняя древесина насыщена питательными веществами, в которой комфортно размножаться грибкам и гнили. У зимней древесины таких особенностей нет. К тому же зимние стройматериалы при обработке меньше «лохматятся». Поверхность древесины зеркально гладкая. Но такое качество стоит дороже. Стоимость самих зимних заготовок дороже из-за высокого расхода топлива, большого износа техники, низкой производительности труда в холодное время. В сентябре основной строительный сезон ослабевает. Вы же тоже планируете строительство на весну. И все же кто-то решается строить зимой, и таких людей не мало. Они судорожно скупают древесину. В условиях дефицита цена всегда растут, а потом не возвращаются. Инфляция − от условий рынка не уйти. Если вырастут на все, то и деревянные стройматериалы станут дороже.

Стоит ли рисковать? Ведь бюджет, который Вы планируете на покупку стенокомплекта, может оказаться слишком маленьким.

Забронировали лес. До весны обсуждаем с менеджером детали проекта: какие лестницы будут, особенности кровли, какая водосточная система нужна.

Шестой шаг: само строительство. Тут можно спокойно поручить всё профессионалам. «Леском» построил больше 300 домов и бань, опыт вызывает доверие.

Седьмой шаг: новоселье.

Желаем Вам как можно скорее построить дом и жить в нем счастливо!