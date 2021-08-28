Отправляем кота на диагностику

Домашние питомцы часто болеют, причем нередко долго и тяжело, но, как Василий Иванович в анекдоте, выразить это словами не могут, но пробуют донести мысль доступными им способами и искренне недоумевают, почему хозяин - вожак стаи, не реагирует на их сообщения. А раз не реагирует, то, значит, так и нужно - ему же виднее!

Вот почему так важна профилактика здоровья ваших питомцев и своевременная диагностика их состояния при тревожных признаках в поведении.

Тревожные признаки

Кашель. Возможно, свидетельствует об острой бактериальной или вирусной инфекции, худший вариант - хроническое заболевание типа астмы.

Хрипы. В совокупности с кашлем уже возможна пневмония.

Прокашливания, рвота, отсутствие стула. То ли кусок шерсти застрял при само вычесывании, но, возможно, и проглотил что-нибудь твердое, типа кости.

Одышка. Может свидетельствовать о целом букете заболеваний: наличие жидкости в плевральной полости или, наоборот, скопление свободного воздуха после травмы лёгких, а, возможно, и болезни сердечно-сосудистой системы.

Хромота, неестественные позы. Здесь всё более-менее ясно - заболевания опорно-двигательного аппарата.

К сожалению, не всё так просто и очевидно. К примеру, по внешним признакам определить наличие у четвероногого пациента гнойного септического процесса или метастатических изменений практически невозможно. Вот почему при ежегодной диспансеризации кошкам и собакам показан обзорный рентген.

Рентген

Необходимо превентивно отметить, что, вопреки популярному мнению, несколько рентгеновских снимков не повлияют на здоровье вашего питомца, так как доза облучения исчезающе мала.

Посему простой общий рентген делают в двух положениях: на боку и лежа на спине. По снимкам на боку оцениваются легкие, кардиоваскулярные структуры, трахея, пищевод, грудные позвонки, ребра, грудная кость. По снимкам на спине - состояние сердца, и, более детально, - легкие.

При выявлении признаков заболевания простой рентген вынужденно дополняется специальным, проводимым для определенного участка тела, к примеру рентген легких коту или рентген желудка и кишечника для собак, предпочитающих вне пределов бдительности хозяина протестировать окрестные помойки.

Обычно рентген проводят без наркоза или седации. Однако и то и другое могут потребоваться для легковозбудимых пациентов или во время специального рентгена, при котором малейшее движение тела не допустимо.

Рекомендации

Они очевидны: любите вашего домашнего друга и регулярно проверяйте его здоровье, если пока ещё не научились понимать его мяуканье или лай.