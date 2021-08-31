От ИЧ до ЧР и всё лесом: улица Молодёжная 

Кроме горисполкома, в начале Молодёжной были почта, кафе «Огонёк», знаменитая баня с сухим паром, институтский гараж с первыми в Дубне иномарками и некогда многолюдный стадион «Наука» со всеми его сооружениями. Соседом стадиона было тепличное хозяйство, где зимой можно было приобрести цветы и свежие овощи. Напротив стадиона, за высоким забором трудились специалисты производственных подразделений института - ОГЭ и ЦЭМа.

В районе Чёрной речки на Интернациональной и Лесной ещё в советские времена, были построены удобные коттеджи для знаменитых учёных ОИЯИ. Во дворе одного из таких коттеджей стояла вышка ретранслятора телевизионного сигнала из Москвы. Была она актуальна, пока не построили к Олипмиаде-80 ЦКС на берегу Дубны в Александровке.

Не настолько удобные 2-х этажные дома на Заречной и Дачной, с коммуналками, привозным газом и бесчисленным множеством тараканов, построены были для известных, скорее, в узком кругу или вовсе неизвестных «простых людей». Был там и частный сектор, у одного из домов которого стоял автомобиль «Победа», а жила там семья Героя Советского Союза Травкина. На небольшой территории этого района находилась «кормилица» институтской Дубны – база ОРСа, РСО института, работали продовольственный и овощной магазины, промтоварный киоск, детский клуб. Как тогда говорили – «всё в шаговой доступности».

От Молодёжной до Лесной можно добраться на личном или общественном транспорте, а можно, минуя стадион, пройтись пешком по лесу. Сказать сегодня, что пройтись по замечательному сосновому бору с удовольствием, как это было раньше, - язык не повернётся. Если около лыжной базы ещё чувствуется хозяйская рука, то чем дальше в лес, тем больше признаков бесхозяйственности.

Кому-то пришло в голову соорудить на Иваньковских холмах странные сооружения (на вид спортивные). Ни каким боком не вписываются в окружающий лесной пейзаж поваленные столбы освещения бывшей лыжной трассы, разрисованный металлический контейнер с пристроенным рядом шалашом, не говоря уже о разбросанных рядом поддонах из-под кирпича. А взялись эти поддоны не иначе как с зияющего пустотой окон недостроя, за разрисованным бетонным забором.

Ни то ни другое и близко не напоминает представления о прекрасном в природе, вообще, и жизни передового города науки, в частности. Видимо, в страхе за эстетическую компоненту в воспитании детей из соседствующих со всем этим безобразием коттеджей, на огромной, прекрасно оборудованной детской площадке на улице Лесной, этих самых детей никогда много не бывает.