Оригинальные чернила Epson: почему выбирают их?

Есть какие-то оригинальные и совместимые, одноразовые и перезаправляемые картриджи. Отдельно продают системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ). И да, не забывайте про тонеры. Что это всё такое, и как выбрать хорошие оригинальные чернила Epson? Почему стоит присмотреться именно к оригинальным? Объясняем в этой статье.

Преимущества оригинальных чернил Эпсон

На чем будет лучше ездить автомобиль? На своих колёсах или на колёсах для велосипеда? Ответ очевиден, и этого достаточно, чтобы понять, почему оригинальные чернила лучше. Их создавали специально под эту модель. Это одновременно улучшает качество печати, ее скорость, долговечность итогового изображения.

Есть и еще одно преимущество, о котором тоже не стоит забывать. Если вы используете альтернативное решение для подачи чернил к фотоносителю, то сразу же гарантия на принтер перестает действовать. Производители не планируют поддерживать подобные практики. Если хотите пользоваться в будущем сервисным обслуживанием, то СНПЧ или совместимые картриджи — не вариант.

Как выбрать чернила Epson?

Совместимость — это лишь один из критериев. Смотреть только на него, пожалуй, бессмысленно. Как минимум, вам надо выбрать подходящий цвет чернил и объем картриджа. Но с этим просто, и зависит всё лишь от ваших целей и потребностей. Поговорим о другом.

Чернила бывают трёх типов: сублимационные, пигментные и водорастворимые. Реже всего применяют сублимационные. Они вообще не нужны для домашних принтеров. Их сфера применения — копировальные центры и типографические агентства. С их помощью изображения переносят на всевозможные экзотические фотоносители. Например, на сувениры или тканевые поверхности.

Водорастворимые известны нам лучше всего, ведь они самые распространенные и дешевые. Их идеально купить для повседневных нужд: печати отчетов на работу, копирования документов и т.д. Для учебы и работы — отличный вариант.

Когда планируете сделать фото для семейного альбома, или какую-то маркетинговую продукцию, то здесь пигментным чернилам конкурентов нет. Они пригодятся, когда надо сделать долговечное и красочное изображение на матовой или суперматовой фотобумаге.

Где купить чернила Эпсон?

Да, в России и странах exUSSR вы можете запросто купить оригинальные чернила Epson. Лучше всего их искать в таких профильных интернет-магазинах, как P.UA. Здесь вы также найдете сами МФУ 3в1, принтеры и сканеры. Продают здесь тонеры, фотовалы, термопленки и другие расходные материалы для струйных и лазерных принтеров. Выбор чернил в картриджах и СНПЧ колоссальный.

Выбирайте товар, добавляйте в свою корзину покупателя, и оформляйте заказ. Менеджеры интернет-магазина быстро обработают заказ, и отправят его в любой уголок Украины Новой Почтой. Возможны курьерская доставка и наложенный платеж.

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