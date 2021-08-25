Что такое штрих-код и для чего он нужен

Под штрих-кодами (ШК) понимаются уникальные графические изображения, которые наносятся на потребительскую или транспортную упаковку товаров и содержат сведения об их происхождении и основных характеристиках изделий. Их использование позволяет повысить скорость и точность обработки информации о продукции, что особенно актуально в процессе складской деятельности и розничных продаж. Чтобы прочитать закодированные данные, достаточно навести на ШК специальный сканер.

Что такое штриховые коды?

Внешне штрих-коды представляют собой комбинацию черных и белых полос различной толщины, цифр. Чаще всего такие обозначения генерируются в международной системе EAN. Если используется восьмиразрядная последовательность, то в ней шифруется следующая информация:

страна происхождения изделия (первые 3 знака);

уникальный номер предприятия-изготовителя (следующие 4 знака).

Восьмая цифра является проверочной, с помощью нее определяется действительность кода.

Чаще всего применяется 13-ти-разрядная система штрихового кодирования – EAN-13. В этом случае в цифрах зашифрованы следующие данные:

страна производства товара (первые 3 цифры);

уникальный код изготовителя (следующие 6);

идентификационные признаки продукта (например, назначение, цвет, наименование и т.д.) (следующие 3).

Последний знак в 13-ти-разрядной комбинации является проверочным.

Чтобы прочитать зашифрованную информацию, достаточно навести на изображение сканер. Альтернативный вариант – ввести последовательность цифр в специальный сервис.

Куда наносятся штрих-коды?

На практике наиболее востребовано два способа нанесения ШК на тару:

метод типографской печати непосредственно на упаковке;

использование клейкой ленты.

В первом случае стоимость упаковки не изменяется, во втором незначительно увеличивается. При нанесении штриховых кодов нужно учитывать следующие требования:

На упаковке должно быть достаточно места для размещения EAN-13 без потери качества изображения. Если размер тары мал, то используется кодировка EAN-8. Если упаковка имеет большие габариты, то и размер ШК должен быть большим для удобства считывания. Целесообразно нанести его на все стороны тары, чтобы избежать необходимости ее переворачивания.

Цвета, которые используются для печати, должны быть контрастными. Оптимальным считается сочетание черного с белым.

Зачем проводится штрихкодирование?

В законодательстве РФ и ЕАЭС отсутствуют требования об обязательном штрихкодировании продукции. Это мероприятие компании и ИП совершают на добровольной основе, потому что оно дает следующие преимущества:

упрощение процессов инвентаризации;

сокращение количества ручных операций и снижение роли человеческого фактора;

оптимизацию складских остатков;

рост эффективности использования складских площадей, техники и труда работников;

укрепление доверия к компании и к ее продукции.

Основная причина для нанесения ШК – желание фирмы или ИП сотрудничать с сетевым ритейлом, крупными онлайн-магазинами, оптовыми покупателями. В большинстве случаев указанные компании просят, чтобы продукция отгружалась им в упаковке с уже нанесенными средствами идентификации, зарегистрированными в международной системе EAN.

Кто выдает компаниям штрих-коды?

Формирование и предоставление компаниям штрих-кодов – сфера ведения уполномоченных организаций-регистраторов, большинство из которых имеют международный статус. Например, на территории России используются системы GS1 и DiSAI.

Для работы с указанными организациями компании нужно зарегистрироваться и платить ежегодный членский взнос. На практике это часто оказывается невыгодно из-за немаленького размера взносов. Поэтому для получения ШК многие фирмы или ИП действуют не самостоятельно, а обращаются за помощью в центры сертификации.

Как получить штрих-коды?

Чтобы получить ШК, компании и ИП направляют онлайн-запрос. В заявке на штрихкодирование указывается следующая информация:

название организации;

юридический и почтовый адреса компании;

должность и ФИО руководителя юрлица;

ИНН, КПП и ОГРН организации.

Помимо заявки предпринимателю необходимо указать перечень продукции, на которую нужно получить штрих-коды. В списке указывается:

конкретный вид продукции;

торговая марка;

тип транспортной, групповой и единичной упаковки.

Исходя из количества товарных позиций в ассортименте заявителя определяется тариф на услуги. При массовой регистрации штрих-кодов применяются пакетные предложения.

Помимо заполненных онлайн-заявлений от предпринимателя потребуется карточка предприятия с реквизитами для выставления счета.

Далее эксперты анализируют полученные данные и согласовывают условия сотрудничества. Между сторонами заключается официальный договор. После оплаты счета осуществляется генерация и регистрация штрих-кодов и их передача клиенту в электронном виде. Как правило, срок оказания услуг не превышает 3-х дней.

Узнать больше об этапах, стоимости штрихкодирования товаров можно на https://znak.store/.