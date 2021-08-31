Оцените качество социального обслуживания

В связи с этим в Московской области важным и актуальным остается участие граждан в оценке качества оказания услуг организациями социального обслуживания.

Какие определяющие цели для проведения такой оценки?

Во-первых, это улучшение информированности потребителей о качестве работы организаций, оказывающих услуги в определенной социальной сфере.

Во-вторых, осуществление диалога между организациями социального обслуживания и гражданами – потребителями услуг.

И, в-третьих, повышение качества оказания услуг населению в социальной сфере.

Жители Московской области могут оставить свой отзыв о работе организаций социального обслуживания с согласием/несогласием с результатами независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания на сайте для размещения информации о государственных

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru.

Пошаговая инструкция о том, как оставить отзыв, размещена на сайте администрации городского округа и сайте Министерства социального развития Московской области.

Оценка работы организаций социального обслуживания, расположенных

на территории городских округов Московской области, осуществляется по ряду критериев:

оценка по критерию «Открытость и доступность информации

об организации социального обслуживания» позволит выявить степень полноты, актуальности, удобства, доступности для восприятия посетителей

тех информационных и справочных материалов, которые представлены на стендах, табло, сайте организации;

об организации социального обслуживания» позволит выявить степень полноты, актуальности, удобства, доступности для восприятия посетителей тех информационных и справочных материалов, которые представлены на стендах, табло, сайте организации; по критериям «Комфортность условий предоставления социальных услуг,

в том числе время ожидания предоставления услуг» и «Доступность услуг для инвалидов» гражданам предлагается оценить наличие инфраструктуры

и специальных технических устройств в организации, внешнее и внутреннее благоустройство, комфортность пребывания в организации, качество процесса приема посетителей, процедуру консультирования по телефону, сроки ожидания оказания услуг;

в том числе время ожидания предоставления услуг» и «Доступность услуг для инвалидов» гражданам предлагается оценить наличие инфраструктуры и специальных технических устройств в организации, внешнее и внутреннее благоустройство, комфортность пребывания в организации, качество процесса приема посетителей, процедуру консультирования по телефону, сроки ожидания оказания услуг; с помощью критерия «Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания» будет выявлено соответствие вежливости и квалификации персонала, участвующего в процессе организации оказания услуг в организациях социального обслуживания, общественным ожиданиям;

по критерию «Удовлетворенность качеством условий оказания услуг» гражданам предлагается дать оценку общей удовлетворенности результатом предоставления услуги, качеством обслуживания.

Отзывы жителей Подмосковья дадут возможность Министерству социального развития Московской области проанализировать сведения

от получателей услуг о фактическом состоянии оказания услуг в сфере социального обслуживания и подготовить предложения по повышению качества работы организаций социального обслуживания.