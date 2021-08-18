Нужна ли аккредитация испытательной лаборатории

Аккредитация испытательной лаборатории – это процесс, подтверждающий, что она работает без нарушений и дает высокую точность измерений. Проверка организуется по причине того, что ведется ответственная работа – определяется уровень качества материалов, эксплуатационные характеристики. Ошибок в этой области допускать нельзя, они потенциально могут привести к чрезвычайным ситуациям, судебным разбирательствам.
Чем процесс отличается от аттестации
Понятие аккредитации и аттестации нужно разделять. Первый вариант является добровольным. Он направлен на то, чтобы получить конкурентные преимущества и показать качество работы заказчикам.
Аттестация обязательна. Она проводится регулярно строго по установленному графику.
Для чего требуется получение аккредитации
Существует две основные цели аккредитации испытательной лаборатории:
- Возможность проводить испытания на соответствие международным стандартам.
- Улучшение имиджа и доказательства качества работы для заказчиков услуг.
Итогом становится увеличение количества клиентов, рост прибыли. Аккредитованная испытательная лаборатория вызывает намного больше доверия – это отражается на потоке заказчиков.
Куда обращаться для получения документов
В России используется специальная национальная система. Она называется «Росаккредитация». Обращаться нужно в региональное отделение. Полученное заключение можно будет использовать как при работе в Российской Федерации, так и в странах ЕАЭС.
Этапы получения аккредитации
Все начинается с подготовки. Нужно дать себе четкий ответ на несколько вопросов:
- Для чего нужен документ.
- В каких сферах вы планируете работать.
- Кто станет конечным потребителем услуг.
Важно обозначить все области деятельности, как основную на данный момент, так и планируемую в будущем. Далее нужно будет пройти проверку. Аудиторы оценивают технические возможности организации, качество подготовки персонала, а также использовать специальную систему для оценки вашей работы.
Как проводится анализ технических возможностей лаборатории
Обычно проверка выполняется строго. Аудиторы будут смотреть несколько факторов:
- Все помещения, в которых проводятся испытания. Может потребоваться необходимость проверки прилегающей территории. Это нужно, чтобы понять, не нарушается ли экологическое законодательство, есть ли вероятность нанесения вреда окружающей среде, имуществу, здоровью людей.
- Техническое оснащение. Нужно будет показать, какие приборы вы используете. К ним относятся разрывные машины, климатические камеры, а также другие средства, используемые в работе. Приготовьтесь предоставить перечень техники и сопроводительные документы на нее.
- Документы. Речь идет обо всех официальных бумагах для регламентирования работы лаборатории. Часто здесь допускают ошибки, потому все нужно предварительно перепроверить.
Кроме основного оснащения, проверяется и вспомогательное. Его нужно привести в порядок, подготовить документы, хотя они редко запрашиваются.
Требования к персоналу
Сотрудники лаборатории также должны отвечать требованиям. Среди основных:
- Наличие высшего образования.
- Опыт работы по профилю.
- Профессиональное развитие – повышение квалификации, дополнительное образование.
Квалификация подтверждаются документами. Приготовьте дипломы, сертификаты, трудовые книжки и другие документы персонала.
Как проводится проверка
Выездные проверки устраиваются редко – это отнимает слишком много времени. По запросу аудиторов нужно будет выслать пакет документов.
Кроме основного заявления с просьбой провести аккредитацию, нужно будет приложить документы на оборудование, все бумаги по уровню квалификации. Документально описывается используемое помещение и прилегающие к нему территории.
Если вы используете систему менеджмента качества или получали какие-либо дополнительные сертификаты, сведения о них также предстоит приложить к заявке.
Сколько времени потребуется
Так как требования к испытательным лабораториям жесткие, стоит приготовиться к длительной проверке. Обычно он занимает до 6 месяцев. Иногда аудиторы запрашивают дополнительные материалы и другую информацию.
По итогам вы получите документ, который будет действовать не более пяти лет. Нужно подготовиться к регулярным дополнительным проверкам. Повторный аудит обязательно проводится в течение первого года.
Как подготовиться к процедуре
Нужно помнить о том, что получение статуса аккредитованного учреждения – длительный и сложный процесс. Может идти до полугода, поэтому постарайтесь не допускать ошибок, иначе процесс надо будет начинать заново.
Есть ряд полезных рекомендаций, составленных на основании практического опыта:
- Позаботьтесь об оснащении оборудованием. Перед проверкой может потребоваться провести модернизацию, чтобы соответствовать стандартам. Все документы нужно сохранять.
- Обратите внимание на уровень подготовки персонала. Должны быть официально трудоустроены специалисты с профильным образованием, опытом работы. При этом они регулярно проходят обучение, повышение квалификации, посещают тематические семинары.
- Проведите предварительную проверку. Для аудита обратитесь к независимым сторонним экспертам. В этом случае, вы получите полный список найденных проблем и практические рекомендации по их быстрому устранению.
Если все требования учтены, получение документа по итогам рассмотрения заявки пройдет без проблем. Стоит помнить о том, что испытательная лаборатория – это место проведения ответственных исследований. Потому проверка станет для вас не только конкурентным преимуществом, но и возможностью доказать профессионализм, найти недочеты в работе и устранить их.