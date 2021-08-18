Нужна ли аккредитация испытательной лаборатории

среда, 18 августа 2021 | 18:10     6
При организации испытательной лаборатории многие задаются вопросом, нужно ли получать аккредитацию для работы. Рассмотрим процесс подробнее.

Аккредитация испытательной лаборатории – это процесс, подтверждающий, что она работает без нарушений и дает высокую точность измерений. Проверка организуется по причине того, что ведется ответственная работа – определяется уровень качества материалов, эксплуатационные характеристики. Ошибок в этой области допускать нельзя, они потенциально могут привести к чрезвычайным ситуациям, судебным разбирательствам.

Чем процесс отличается от аттестации

Понятие аккредитации и аттестации нужно разделять. Первый вариант является добровольным. Он направлен на то, чтобы получить конкурентные преимущества и показать качество работы заказчикам.

Аттестация обязательна. Она проводится регулярно строго по установленному графику.

Для чего требуется получение аккредитации

Существует две основные цели аккредитации испытательной лаборатории:

  • Возможность проводить испытания на соответствие международным стандартам.
  • Улучшение имиджа и доказательства качества работы для заказчиков услуг.

Итогом становится увеличение количества клиентов, рост прибыли. Аккредитованная испытательная лаборатория вызывает намного больше доверия – это отражается на потоке заказчиков.

Куда обращаться для получения документов

В России используется специальная национальная система. Она называется «Росаккредитация». Обращаться нужно в региональное отделение. Полученное заключение можно будет использовать как при работе в Российской Федерации, так и в странах ЕАЭС.

Этапы получения аккредитации

Все начинается с подготовки. Нужно дать себе четкий ответ на несколько вопросов:

  • Для чего нужен документ.
  • В каких сферах вы планируете работать.
  • Кто станет конечным потребителем услуг.

Важно обозначить все области деятельности, как основную на данный момент, так и планируемую в будущем. Далее нужно будет пройти проверку. Аудиторы оценивают технические возможности организации, качество подготовки персонала, а также использовать специальную систему для оценки вашей работы.

Как проводится анализ технических возможностей лаборатории

Обычно проверка выполняется строго. Аудиторы будут смотреть несколько факторов:

  • Все помещения, в которых проводятся испытания. Может потребоваться необходимость проверки прилегающей территории. Это нужно, чтобы понять, не нарушается ли экологическое законодательство, есть ли вероятность нанесения вреда окружающей среде, имуществу, здоровью людей.
  • Техническое оснащение. Нужно будет показать, какие приборы вы используете. К ним относятся разрывные машины, климатические камеры, а также другие средства, используемые в работе. Приготовьтесь предоставить перечень техники и сопроводительные документы на нее.
  • Документы. Речь идет обо всех официальных бумагах для регламентирования работы лаборатории. Часто здесь допускают ошибки, потому все нужно предварительно перепроверить.

Кроме основного оснащения, проверяется и вспомогательное. Его нужно привести в порядок, подготовить документы, хотя они редко запрашиваются.

Требования к персоналу

Сотрудники лаборатории также должны отвечать требованиям. Среди основных:

  • Наличие высшего образования.
  • Опыт работы по профилю.
  • Профессиональное развитие – повышение квалификации, дополнительное образование.

Квалификация подтверждаются документами. Приготовьте дипломы, сертификаты, трудовые книжки и другие документы персонала.

Как проводится проверка

Выездные проверки устраиваются редко – это отнимает слишком много времени. По запросу аудиторов нужно будет выслать пакет документов.

Кроме основного заявления с просьбой провести аккредитацию, нужно будет приложить документы на оборудование, все бумаги по уровню квалификации. Документально описывается используемое помещение и прилегающие к нему территории.

Если вы используете систему менеджмента качества или получали какие-либо дополнительные сертификаты, сведения о них также предстоит приложить к заявке.

Сколько времени потребуется

Так как требования к испытательным лабораториям жесткие, стоит приготовиться к длительной проверке. Обычно он занимает до 6 месяцев. Иногда аудиторы запрашивают дополнительные материалы и другую информацию.

По итогам вы получите документ, который будет действовать не более пяти лет. Нужно подготовиться к регулярным дополнительным проверкам. Повторный аудит обязательно проводится в течение первого года.

Как подготовиться к процедуре

Нужно помнить о том, что получение статуса аккредитованного учреждения – длительный и сложный процесс. Может идти до полугода, поэтому постарайтесь не допускать ошибок, иначе процесс надо будет начинать заново.

Есть ряд полезных рекомендаций, составленных на основании практического опыта:

  • Позаботьтесь об оснащении оборудованием. Перед проверкой может потребоваться провести модернизацию, чтобы соответствовать стандартам. Все документы нужно сохранять.
  • Обратите внимание на уровень подготовки персонала. Должны быть официально трудоустроены специалисты с профильным образованием, опытом работы. При этом они регулярно проходят обучение, повышение квалификации, посещают тематические семинары.
  • Проведите предварительную проверку. Для аудита обратитесь к независимым сторонним экспертам. В этом случае, вы получите полный список найденных проблем и практические рекомендации по их быстрому устранению.

Если все требования учтены, получение документа по итогам рассмотрения заявки пройдет без проблем. Стоит помнить о том, что испытательная лаборатория – это место проведения ответственных исследований. Потому проверка станет для вас не только конкурентным преимуществом, но и возможностью доказать профессионализм, найти недочеты в работе и устранить их.

Тэги: 
услуги
Источник:
https://inteltest.ru/
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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