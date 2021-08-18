Нужна ли аккредитация испытательной лаборатории

Аккредитация испытательной лаборатории – это процесс, подтверждающий, что она работает без нарушений и дает высокую точность измерений. Проверка организуется по причине того, что ведется ответственная работа – определяется уровень качества материалов, эксплуатационные характеристики. Ошибок в этой области допускать нельзя, они потенциально могут привести к чрезвычайным ситуациям, судебным разбирательствам.

Чем процесс отличается от аттестации

Понятие аккредитации и аттестации нужно разделять. Первый вариант является добровольным. Он направлен на то, чтобы получить конкурентные преимущества и показать качество работы заказчикам.

Аттестация обязательна. Она проводится регулярно строго по установленному графику.

Для чего требуется получение аккредитации

Существует две основные цели аккредитации испытательной лаборатории:

Возможность проводить испытания на соответствие международным стандартам.

Улучшение имиджа и доказательства качества работы для заказчиков услуг.

Итогом становится увеличение количества клиентов, рост прибыли. Аккредитованная испытательная лаборатория вызывает намного больше доверия – это отражается на потоке заказчиков.

Куда обращаться для получения документов

В России используется специальная национальная система. Она называется «Росаккредитация». Обращаться нужно в региональное отделение. Полученное заключение можно будет использовать как при работе в Российской Федерации, так и в странах ЕАЭС.

Этапы получения аккредитации

Все начинается с подготовки. Нужно дать себе четкий ответ на несколько вопросов:

Для чего нужен документ.

В каких сферах вы планируете работать.

Кто станет конечным потребителем услуг.

Важно обозначить все области деятельности, как основную на данный момент, так и планируемую в будущем. Далее нужно будет пройти проверку. Аудиторы оценивают технические возможности организации, качество подготовки персонала, а также использовать специальную систему для оценки вашей работы.

Как проводится анализ технических возможностей лаборатории

Обычно проверка выполняется строго. Аудиторы будут смотреть несколько факторов:

Все помещения, в которых проводятся испытания. Может потребоваться необходимость проверки прилегающей территории. Это нужно, чтобы понять, не нарушается ли экологическое законодательство, есть ли вероятность нанесения вреда окружающей среде, имуществу, здоровью людей.

Техническое оснащение. Нужно будет показать, какие приборы вы используете. К ним относятся разрывные машины, климатические камеры, а также другие средства, используемые в работе. Приготовьтесь предоставить перечень техники и сопроводительные документы на нее.

Документы. Речь идет обо всех официальных бумагах для регламентирования работы лаборатории. Часто здесь допускают ошибки, потому все нужно предварительно перепроверить.

Кроме основного оснащения, проверяется и вспомогательное. Его нужно привести в порядок, подготовить документы, хотя они редко запрашиваются.

Требования к персоналу

Сотрудники лаборатории также должны отвечать требованиям. Среди основных:

Наличие высшего образования.

Опыт работы по профилю.

Профессиональное развитие – повышение квалификации, дополнительное образование.

Квалификация подтверждаются документами. Приготовьте дипломы, сертификаты, трудовые книжки и другие документы персонала.

Как проводится проверка

Выездные проверки устраиваются редко – это отнимает слишком много времени. По запросу аудиторов нужно будет выслать пакет документов.

Кроме основного заявления с просьбой провести аккредитацию, нужно будет приложить документы на оборудование, все бумаги по уровню квалификации. Документально описывается используемое помещение и прилегающие к нему территории.

Если вы используете систему менеджмента качества или получали какие-либо дополнительные сертификаты, сведения о них также предстоит приложить к заявке.

Сколько времени потребуется

Так как требования к испытательным лабораториям жесткие, стоит приготовиться к длительной проверке. Обычно он занимает до 6 месяцев. Иногда аудиторы запрашивают дополнительные материалы и другую информацию.

По итогам вы получите документ, который будет действовать не более пяти лет. Нужно подготовиться к регулярным дополнительным проверкам. Повторный аудит обязательно проводится в течение первого года.

Как подготовиться к процедуре

Нужно помнить о том, что получение статуса аккредитованного учреждения – длительный и сложный процесс. Может идти до полугода, поэтому постарайтесь не допускать ошибок, иначе процесс надо будет начинать заново.

Есть ряд полезных рекомендаций, составленных на основании практического опыта:

Позаботьтесь об оснащении оборудованием. Перед проверкой может потребоваться провести модернизацию, чтобы соответствовать стандартам. Все документы нужно сохранять.

Обратите внимание на уровень подготовки персонала. Должны быть официально трудоустроены специалисты с профильным образованием, опытом работы. При этом они регулярно проходят обучение, повышение квалификации, посещают тематические семинары.

Проведите предварительную проверку. Для аудита обратитесь к независимым сторонним экспертам. В этом случае, вы получите полный список найденных проблем и практические рекомендации по их быстрому устранению.

Если все требования учтены, получение документа по итогам рассмотрения заявки пройдет без проблем. Стоит помнить о том, что испытательная лаборатория – это место проведения ответственных исследований. Потому проверка станет для вас не только конкурентным преимуществом, но и возможностью доказать профессионализм, найти недочеты в работе и устранить их.