Новые горизонты: резидент ОЭЗ «Дубна» выходит на рынок Китая

Резиденты особой экономической зоны «Дубна» всегда были заинтересованы в выходе на международные рынки. Для инновационных компаний подмосковной ОЭЗ экспорт собственной продукции дает возможность расширить число заказчиков, повысить узнаваемость бренда, а значит, в целом вывести свой бизнес на новый, более высокий уровень. Сегодня с иностранными клиентами сотрудничают порядка 20 инвесторов, ведущих деятельность на территории ОЭЗ в Дубне. Всего их выручка от продажи высокотехнологичной продукции, в том числе за рубеж, составляет более 70 млрд руб., из них 10 млрд руб. – с начала этого года.

Компания «Акванова Рус», совместное предприятие Роснано, ООО «Кима Лимитед» и немецкого соучредителя Aquanova AG, реализует в ОЭЗ «Дубна» проект по инновационному производству натуральных инкапсулированных ингредиентов для пищевой, фармацевтической и косметической отраслей. За последний год резидент специально для китайского рынка разработал новые решения для косметической промышленности. Это мицеллированные астаксантин и экстракт лакрицы. Их изготавливают из природных ингредиентов: астаксантин — каротиноид, который присутствует в большинстве водных организмов, имеющих красную окраску (водоросли, рыбы, креветки, омары и т.п.), а лакрица — многолетнее травянистое растение. Применяют продукты в качестве косметических ингредиентов при производстве кремов.

Первые партии продукции уже начали поступать ее заказчикам в Китай, — рассказал генеральный директор АО «Акванова Рус» Даниил Кошелев. — По результатам испытаний, которые были проведены на предприятиях наших клиентов в этой стране, продукты показали высокую эффективность по сравнению с существующими на рынке аналогами. Так, астаксантин производства нашего завода обладает значительно более высокой стойкостью к выцветанию, по сравнению с другими продуктами, в качестве ингредиента кремов оказывает положительное влияние на разглаживание морщин, увлажнение кожи, ее эластичность и гладкость. Применение кремов с астаксантином способствует уменьшению отёчности и пигментных пятен. Улучшает качество кожи и крем с добавлением мицеллированного экстракта лакрицы, кроме того, он способствует ее осветлению на несколько тонов, что особенно популярно в азиатских странах.

На данный момент свободная производственная мощность компании «Акванова Рус» позволяет произвести и поставить клиентам до 1 000 тонн данных ингредиентов в год. В планах резидента ОЭЗ дальнейшее расширение линейки востребованной природной продукции для косметической отрасли промышленности, а также предложение решений для отечественного рынка.