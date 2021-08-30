Необычная физкультура

Чем же она "необычная"? - спросите Вы. Она совмещает в себе комплекс физических упражнений, танца и ритмики - ответим мы! А бонусом идут заряд бодрости, отличное настроение и искренние улыбки!

Позитивный утренний настрой - главный успех всего дня! Волонтеры-друзья комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Дубненский" проводят интересные занятия.

«Экспрессивная гимнастика», например, позволяет участницам «серебряного» возраста подвигаться под энергичную музыку, оживить свое тело, очистить ум, сбросить ненужное и наполниться новым светлым содержанием!