понедельник, 30 августа 2021 | 15:52
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Мастер-класс "Необычная физкультура" прошел для участников проекта Губернатора МО "Активное долголетие в Подмосковье".
Чем же она "необычная"? - спросите Вы. Она совмещает в себе комплекс физических упражнений, танца и ритмики - ответим мы! А бонусом идут заряд бодрости, отличное настроение и искренние улыбки!
Позитивный утренний настрой - главный успех всего дня! Волонтеры-друзья комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Дубненский" проводят интересные занятия.
«Экспрессивная гимнастика», например, позволяет участницам «серебряного» возраста подвигаться под энергичную музыку, оживить свое тело, очистить ум, сбросить ненужное и наполниться новым светлым содержанием!