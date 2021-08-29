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Наука и Труд всё перетрут?

воскресенье, 29 августа 2021 | 14:54    
Регион
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Сегодня трудно в это поверить, но были времена, когда к маленькому окошечку кассы, которая находилась в белом здании при входе на стадион «Наука», выстраивались очереди.

Мы покупали билеты и аллеей,  по обеим сторонам  которой между молодыми  деревцами и кустами сирени стояли каменные изваяния спортсменов и спортсменок, направлялись к трибунам.

Чтобы попасть на трибуны, нужно было миновать «шайбу» -  в которой какое-то время  было что-то наподобие  буфета (позже мастерская по ремонту спортинвентаря и заточке коньков) и двухэтажноё голубое здание администрации спортсооружений. Спортсооружения -  не оговорка, поскольку на втором этаже здания находился кабинет директора спортсооружений, в состав  которых,  кроме стадиона,  входили  спортивный зал и бассейн «Архимед».

Если  было лето, то нужно было повернуть налево к  трибунам  футбольного поля.  Для того,  чтобы поболеть за наших хоккеистов надо было обогнуть административное здание справа или слева и устроиться на трибунах вокруг хоккейной коробки.

В здании администрации на первом этаже по правую и левую стороны  были две большие раздевалки для игроков разных команд и чуть поменьше  помещения пункта проката, дежурного медработника и оружейная  тира.

Напротив входа у противоположной стены  была ещё одна дверь, которая вела в небольшую каморку под лестницей. Через эту каморку хоккеисты могли выйти прямо на лёд хоккейной коробки.  На втором этаже кроме директорского кабинета были помещения для тренеров, склад спортинвентаря и комната радиста. Именно из этой маленькой комнатки - благодаря мощным усилителям -  динамики на столбах стадиона доносили музыку,  репортажи спортивных комментаторов и  восторженную или разочарованную реакцию болельщиков  не только до всех присутствовавших на стадионе, но и до многих жителей институтской части Дубны.

Большое количество дубненцев  прошли школу лыжной секции, которая базировалась на стадионе.  Здесь занимались фигуристы, легкоатлеты. В тире, который находился за городошной площадкой, проходили соревнования по стрельбе из мелкокалиберной винтовки.  Отделы,  лаборатории ОИЯИ, учащиеся школ проводили спартакиады, тренировались волейболисты и баскетболисты, мастера городошного спорта. А сколько детей провели зимние каникулы на льду под красавицей ёлкой, в окружении ярких гирлянд.

Сегодня территория стадиона выглядит несколько пустынной  по сравнению  былыми временами. Снесено знаменитое,  утопавшее  в  сирени,  двухэтажное здание стадиона. Нет былых  трибун и длинных деревянных складов для катеров и яхт.  На их месте  появились  кирпичные здания, некоторые из которых, не имеющие к спорту никакого отношения. Тир сравняли с землёй…  

Правда,  газон футбольного поля тщательно готовят к соревнованиям.  И это не может не вселять надежду на возрождение былой популярности  стадиона, в названии которого не случайно объединились слова «Наука» и «Труд».

#Gorkino

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