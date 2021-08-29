Наука и Труд всё перетрут?

Мы покупали билеты и аллеей, по обеим сторонам которой между молодыми деревцами и кустами сирени стояли каменные изваяния спортсменов и спортсменок, направлялись к трибунам.

Чтобы попасть на трибуны, нужно было миновать «шайбу» - в которой какое-то время было что-то наподобие буфета (позже мастерская по ремонту спортинвентаря и заточке коньков) и двухэтажноё голубое здание администрации спортсооружений. Спортсооружения - не оговорка, поскольку на втором этаже здания находился кабинет директора спортсооружений, в состав которых, кроме стадиона, входили спортивный зал и бассейн «Архимед».

Если было лето, то нужно было повернуть налево к трибунам футбольного поля. Для того, чтобы поболеть за наших хоккеистов надо было обогнуть административное здание справа или слева и устроиться на трибунах вокруг хоккейной коробки.

В здании администрации на первом этаже по правую и левую стороны были две большие раздевалки для игроков разных команд и чуть поменьше помещения пункта проката, дежурного медработника и оружейная тира.

Напротив входа у противоположной стены была ещё одна дверь, которая вела в небольшую каморку под лестницей. Через эту каморку хоккеисты могли выйти прямо на лёд хоккейной коробки. На втором этаже кроме директорского кабинета были помещения для тренеров, склад спортинвентаря и комната радиста. Именно из этой маленькой комнатки - благодаря мощным усилителям - динамики на столбах стадиона доносили музыку, репортажи спортивных комментаторов и восторженную или разочарованную реакцию болельщиков не только до всех присутствовавших на стадионе, но и до многих жителей институтской части Дубны.

Большое количество дубненцев прошли школу лыжной секции, которая базировалась на стадионе. Здесь занимались фигуристы, легкоатлеты. В тире, который находился за городошной площадкой, проходили соревнования по стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Отделы, лаборатории ОИЯИ, учащиеся школ проводили спартакиады, тренировались волейболисты и баскетболисты, мастера городошного спорта. А сколько детей провели зимние каникулы на льду под красавицей ёлкой, в окружении ярких гирлянд.

Сегодня территория стадиона выглядит несколько пустынной по сравнению былыми временами. Снесено знаменитое, утопавшее в сирени, двухэтажное здание стадиона. Нет былых трибун и длинных деревянных складов для катеров и яхт. На их месте появились кирпичные здания, некоторые из которых, не имеющие к спорту никакого отношения. Тир сравняли с землёй…

Правда, газон футбольного поля тщательно готовят к соревнованиям. И это не может не вселять надежду на возрождение былой популярности стадиона, в названии которого не случайно объединились слова «Наука» и «Труд».