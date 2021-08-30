Напоминаем о важности светоотражающих элементов

понедельник, 30 августа 2021 | 14:48
Дом2
В тёмное время суток видимость на дорогах снижается. Именно на вечер и ночь приходится большая часть дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов, в том числе и несовершеннолетних.
Для того чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье, пешеходам и другим малозащищенным участникам дорожного движения стоит включить в свой гардероб светоотражающие элементы.
Их можно разместить на:
- куртках, брюках, обуви, шапках;
- сумках и рюкзаках;
- велосипедах, роликах, самокатах, сноубордах.
Чем больше площадь и количество светоотражающих элементов, тем вы заметнее на дороге! Лучше отдать предпочтение светоотражателям белого, желтого или светло-серого цветов.
Двигаясь вдоль дороги, располагайте светоотражатели на груди, спине, сзади и спереди брюк. Если вы носите рюкзак, то обязательно поместите световые элементы на него. При переходе проезжей части - размещайте их сбоку.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Берегите свою жизнь!