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Напоминаем о важности светоотражающих элементов

понедельник, 30 августа 2021 | 14:48    
Дом
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В тёмное время суток видимость на дорогах снижается. Именно на вечер и ночь приходится большая часть дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов, в том числе и несовершеннолетних.

Для того чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье, пешеходам и другим малозащищенным участникам дорожного движения стоит включить в свой гардероб светоотражающие элементы.

Их можно разместить на:

  • куртках, брюках, обуви, шапках;
  • сумках и рюкзаках;
  • велосипедах, роликах, самокатах, сноубордах.

Чем больше площадь и количество светоотражающих элементов, тем вы заметнее на дороге! Лучше отдать предпочтение светоотражателям белого, желтого или светло-серого цветов.

Двигаясь вдоль дороги, располагайте светоотражатели на груди, спине, сзади и спереди брюк. Если вы носите рюкзак, то обязательно поместите световые элементы на него. При переходе проезжей части - размещайте их сбоку.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Берегите свою жизнь!

Тэги: 
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дороги
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