Напоминаем о важности светоотражающих элементов

Для того чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье, пешеходам и другим малозащищенным участникам дорожного движения стоит включить в свой гардероб светоотражающие элементы.

Их можно разместить на:

куртках, брюках, обуви, шапках;

сумках и рюкзаках;

велосипедах, роликах, самокатах, сноубордах.

Чем больше площадь и количество светоотражающих элементов, тем вы заметнее на дороге! Лучше отдать предпочтение светоотражателям белого, желтого или светло-серого цветов.

Двигаясь вдоль дороги, располагайте светоотражатели на груди, спине, сзади и спереди брюк. Если вы носите рюкзак, то обязательно поместите световые элементы на него. При переходе проезжей части - размещайте их сбоку.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Берегите свою жизнь!