На уроке доброты с резидентом ОЭЗ «Дубна»

В преддверии 1 сентября перед каждой семьей, которая испытывает сложности, в том числе материального характера, встает вопрос – как сделать так, чтобы их дети пошли в День знаний в школу красиво одетыми, нарядными, в хорошем настроении? Ответить на вопрос помогли резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «ТД Медиа», а также партнеры ее Управляющей компании - «Телесеть», ИП Насонов П.А.
В этот раз было решено подарить ребятам не тетрадки, ручки и другие канцелярские принадлежности, а школьные и спортивные костюмы, блузки для девочек и рубашки мальчишкам, другую одежду, а также обувь. И надо было видеть счастливые глаза этих ребятишек, когда они в магазинах «Миллер» и «Детский мир» примеряли обновки, подбирая свой размер. В этот день подарки получили более 90 ребят самого разного возраста.
Очень хочется, чтобы школьный праздник День знаний стал для этих ребят одним из самых радостных в жизни, - говорит директор по развитию ООО «ТД Медиа» Василий Гулин. – Для нас, взрослых, вполне обеспеченных людей, не составляет труда помочь таким семьям. И мы испытываем даже большую радость и удовлетворение, оказывая такую помощь, чем сами ребята и их родители.
Начальник отдела, заместитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Дубна Анна Полькина, организуя эту акцию, обратилась в Управляющую компанию ОЭЗ «Дубна», зная, что здесь в такой благотворительной помощи никогда не отказывают.
Коллектив особой экономической зоны - руководство в лице генерального директора Антона Владимировича Афанасьева и компании-резиденты всегда готовы помочь маленьким дубненцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это значимая поддержка накануне нового учебного года, которая очень ценна для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. Я от души хочу поблагодарить всех сотрудников компании «ТД Медиа» и других участников акции за их отзывчивость, душевную теплоту, за добросердечие! Сегодня вы подарили детям праздник, и я не сомневаюсь, что этот урок доброты запомнится им надолго.