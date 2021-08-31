На Московском море планируют открыть любительский лов стерляди

Это одно из плановых компенсационных мероприятий по возмещению ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, который наносят предприятия при осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе при строительстве и проведения дноуглубительных работ в водоохранной зоне и акватории рек Тверской области.

Ежегодно по стране мы выпускаем порядка 80 тонн рыбы, которая потом возвращается в уловах – это очень важно для рыбаков-любителей, и для рыбопромышленников. Считаю, за счет таких выпусков в короткой перспективе 3-5 лет мы сможем говорить о том, чтобы возобновить любительский лов стерляди. Для всех жителей Тверской области это будет ощутимый результат той работы, которую мы ведем, — сказал Шестаков.

В Росрыболовстве сообщили, что с 2018 по 2020 годы на Конаковском заводе выращено и выпущено 4,362 млн. молоди стерляди в Углическое и Иваньковское водохранилища в границах Тверской области, Чебоксарское водохранилище на территории Нижегородской области и Чувашской Республики, Горьковское водохранилище на территории Ярославской области и реку Оку в границах Московской, Калужской, Владимирской, Тульской областей.

Из них почти 3,2 млн. молоди стерляди выпущены в водоемы Тверской области. С начала 2021 года в водоемы области уже выпущено более 900 тысяч молоди стерляди.

Стерлядь является одним из ценных видов рыб в водоемах Верхней Волги. В начале XX века стерлядь была промысловым видом рыб в водоемах региона, но после значительного снижения запаса ее вылов был закрыт, а вид занесен в Красную книгу Тверской области.

Конаковский рыбозавод Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ») является первым в России предприятием индустриального (бассейнового) типа, построен в 1973 году. В августе 2017 года на заводе ввели в эксплуатацию новый цех по производству молоди осетровых, мощностью производства 2 млн. штук молоди ежегодно и до 20 тонн рыбопосадочного материала.

Предприятие выращивает белугу, калугу, стерлядь, сибирского и русского осетров, а также гибридов. Основной упор сделан на производстве малька осетровых как для товарных хозяйств, так и в целях искусственного воспроизводства.