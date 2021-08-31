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«Мособлэнерго» планирует заменить силовые трансформаторы на трех подстанциях в Дубне

вторник, 31 августа 2021 | 12:33    
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Работы проведутся на объектах ТП-203, ТП-30, ТП-29 в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией.

Оборудование, которое будет устанавливаться взамен изношенного, обладает улучшенными характеристиками и имеет возможность выравнивания нагрузок.

Выполнение ремонта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, проживающих на улицах Лесной, Советской, Первомайской, Жданова, Новоподберезской, Центральной, Кирова, а также переулках Болотном, Чкаловском и Восточном. Это порядка 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба АО «Мособлэнерго».

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