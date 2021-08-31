«Мособлэнерго» планирует заменить силовые трансформаторы на трех подстанциях в Дубне

Супа из студенческих и школьных хвостов не бывает, а из говяжьих очень даже.

Супа из студенческих и школьных хвостов не бывает, а из говяжьих очень даже.

До начала мер по очистке, в Иваньковское водохранилище каждый день сбрасывали 400 тысяч кубометров грязных сточных вод...

До начала мер по очистке, в Иваньковское водохранилище каждый день сбрасывали 400 тысяч кубометров грязных сточных вод...

29.08.2021 | 14:54

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