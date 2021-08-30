"Кронштадт" рассматривает возможности производства БПЛА не только в Дубне, но и за рубежом

В рамках прошедшего Международного военно-технического форума "Армия-2021" Богатиков сообщил, что по мере готовности потребителей и покупателей "Кронштадт" будет активно заниматься вопросом локализации производства.

Мы рассматриваем другие площадки, особенно то, что связано с локализацией производства у наших заказчиков, в том числе и зарубежных. Такие вопросы обсуждаются, - отметил Богатиков, отвечая на вопрос, планирует ли "Кронштадт" открывать другие новые заводы по производству беспилотников.

Сейчас предприятие для расширения производства строит завод в Дубне, производственный цикл на нем ориентировочно будет запущен в конце ноября - начале декабря 2021 года. Также в будущем "Кронштадт" планирует задействовать мощности Дубненского машиностроительного завода для производства как элементов комплекса, так и наземных комплексов управления.