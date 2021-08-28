Красивый юбилей в этом году у Елены Адамовны Климович, медицинской сестры поликлиники №1

суббота, 28 августа 2021 | 18:53
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В 1985 году Елена Адамовна окончила Мозырское медицинское училище по специальности «Фельдшер». В должности медицинской сестры терапевтического отделения поликлиники №1 ДГБ трудится с 1992 года. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Общая практика».
По своим профессиональным обязанностям она уделяет большое внимание вопросам санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима, участвует в лечебной деятельности.
Большой и дружный коллектив поликлиники №1 Дубненской горбольницы высоко ценит Елену Адамовну за ее отзывчивость и радушие, за огромный опыт и ответственное отношение к делу. От всего сердца хочу пожелать нашему юбиляру крепкого здоровья, отличного настроения, ярких впечатлений и положительных эмоций, – сказал главный врач ДГБ Алексей Валентинович Осипов.