Красивый юбилей в этом году у Елены Адамовны Климович, медицинской сестры поликлиники №1

По своим профессиональным обязанностям она уделяет большое внимание вопросам санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима, участвует в лечебной деятельности.

Большой и дружный коллектив поликлиники №1 Дубненской горбольницы высоко ценит Елену Адамовну за ее отзывчивость и радушие, за огромный опыт и ответственное отношение к делу. От всего сердца хочу пожелать нашему юбиляру крепкого здоровья, отличного настроения, ярких впечатлений и положительных эмоций, – сказал главный врач ДГБ Алексей Валентинович Осипов.