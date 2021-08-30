Как вернуть машину продавцу по договору купли-продажи

Что говорит закон
Особенности купли-продажи автомобиля у физического лица регламентируются гл. 30 ГК РФ. Ориентироваться на Закон “О защите прав потребителей” не стоит — он распространяется только на сделки с организациями и физлицами-ИП, выступающими в качестве продавцов.
Если вы купили машину с пробегом у частного лица, а она сломалась или возникли другие проблемы, нужно ориентироваться на:
- ст. 469 ГК РФ — продавец обязан передать товар, соответствующий качеству, указанному в договоре купли-продажи (далее — ДКП). Вас должны заблаговременно оповестить обо всех недостатках и указать их в ДКП.
- ст. 476 ГК РФ — продавец отвечает за недостатки транспортного средства (далее — ТС), возникшие по его вине до момента его передачи вам.
- ст. 475 ГК РФ — обнаружив недостатки, вы вправе потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, возмещения расходов на ремонт, устранение неисправностей за счет продавца в разумный срок. А при выявлении существенных нарушений к качеству авто отказаться от сделки и потребовать возврата денег.
- ст. 460 ГК РФ — автомобиль должен быть передан вам без любых обременений. Иначе вы вправе требовать уменьшения цены/расторжения ДКП, если не будет доказано, что вам было известно о правах третьих лиц на транспортное средство ТС.
Как вернуть автомобиль продавцу физическому лицу по ДКП в течение 14 дней
Поскольку действие Закона РФ «О защите прав потребителя» не распространяется на сделки купли-продажи, совершенные физическими лицами, вернуть автомобиль, купленный с рук по договору купли продажи в течение 14 дней с момента покупки нельзя.
В течение какого времени можно вернуть автомобиль частному продавцу
На автомобиль, купленный у частного лица, гарантия не дается. Следовательно, обратиться к бывшему владельцу с претензией можно, если скрытые дефекты выявлены в — п. 2 ст. 477 ГК РФ:
- Течение двух лет с момента заключения ДКП.
- Более длительный срок, если он установлен законом или договором.
А при выявлении обременения авто (арест/залог/угон) — в момент, когда вам стало об этом известно.
Когда вернуть машину не получится
Вернуть деньги за машину не получится, если:
- Не соблюдена письменная форма ДКП.
- Потребовалась замена расходных материалов, например, масла/фильтров — продавец за них ответственность не несет.
- Недостатки прописаны в договоре и на момент покупки вы были с ними согласны.
- В ДКП/акте приема-передачи ТС содержаться сведения об отсутствии у вас претензий к техническому состоянию передаваемого автомобиля.
- Имеется техническое заключение независимого эксперта о состоянии авто на момент продажи с описанием всех имеющихся у него дефектов и вы с ним ознакомлены. Причина возврата авто — неисправность из такого перечня.
Важно! Если возникли проблемы, лучше сначала попытаться решить их без суда и договориться с продавцом. Обращаться в суд следует лишь в крайних случаях, когда не удается найти компромисс.
Когда можно вернуть машину продавцу
При покупке машины бу у частного продавца возврат возможен в нескольких случаях:
- Обнаружен существенный недостаток.
- Автомобиль не соответствует заявленным характеристикам.
- Машина находится в залоге.
- Передан неполный пакет документов.
Разберемся в каждой ситуации детально.
Что является существенным недостатком
Согласно ст. 475 ГК РФ, вернуть машину и получить обратно деньги можно при обнаружении существенного нарушения качества товара:
- Существенный недостаток — неустранимая неисправность или дефект, который нельзя исправить без больших вложений.
- Дефект не может быть устранен без несоразмерных расходов либо проявляется вновь после ремонта.
Существенность дефекта определяется судом в соответствии с положениями закона и результатом судебной автотехнической экспертизы. Все иные недостатки являются несущественными и не влекут за собой возврат денег.
Когда авто не соответствует заявленным характеристикам
Теперь о том, можно ли вернуть ТС прежнему хозяину, если оно не соответствует заявленным характеристикам. Это возможно в нескольких случаях:
- В документах, например, указано, что объем ДВС равен 2.0 л., а мощность - 300 л.с., а по факту там установлен ДВС на 1.6 л, либо количество “лошадей” заметно меньше. Вам потребуется экспертное заключение, подтверждающее указанное обстоятельство.
- Несоответствие комплектации — например, если в ДКП указано, что в транспортном средстве установлен подогрев сидений, но на самом деле его нет.
В вышеуказанных ситуациях можно потребовать устранения недостатков или уменьшения цены. Если бывший собственник отказывается это делать, новый вправе расторгнуть ДКП.
Важно! Несоответствие характеристикам доказать в суде тяжело. Суд может отказать в удовлетворении требований, пояснив, что у покупателя была возможность загнать машину на стенд или СТО, проверить комплектацию перед тем, как подписывать ДКП.
Что делать, если авто оказалось с обременением
Согласно ст. 460 ГК РФ, продавец обязан передать товар, свободный от обременений. Иными словами, машина не должна быть в залоге или под арестом. Исключение — ситуация, когда покупатель сам соглашается на покупку автомобиля с ограничениями, но это обязательно указывается в ДКП.
Теперь разберемся, может ли покупатель вернуть машину (которую он купил) с обременением о котором ему не было известно на дату заключения сделки.
Это возможно при соблюдении одновременно нескольких условий:
- Покупатель не знал об ограничениях, то есть. продавец ему об этом не сообщил и ничего не указал в ДКП.
- Покупатель не мог знать об обременениях.
В последнем и есть самая главная загвоздка, из-за которой суды нередко отказывают в расторжении ДКП. Дело в том, что сейчас можно проверить любую машину на наличие ограничений, используя онлайн-сервисы. Например, это можно сделать на сайте ГИБДД, зная только VIN, номер кузова или шасси.
Принимая решение, суд может указать, что у покупателя была возможность узнать об ограничениях до заключения сделки. В итоге исковые требования удовлетворят частично или откажут в удовлетворении — все зависит от конкретной ситуации. Вернуть денежные средства будет тяжело.
Как быть, если не переданы документы
Согласно ст. 464 ГК РФ, машину, купленную с рук по договору КП, можно вернуть прежнему хозяину, если он отказывается передавать сопутствующие документы. К таким документам относятся СТС, ПТС, его ДКП с бывшим владельцем или автосалоном.
Чтобы вернуть автомобиль с пробегом продавцу-физическому лицу в такой ситуации, сначала нужно направить претензию и указать срок, в который сопутствующие документы должны быть переданы. Только после неисполнения такого требования в указанный срок можно обращаться в суд.
Как оспорить договор купли-продажи через суд
Если у транспортного средства обнаружены существенные недостатки, не заявленные в договоре и продавец не вернул деньги в 30-ти дневный срок, сделку можно расторгнуть через суд. Исковое заявление подается в районный суд по месту жительства бывшего собственника-ответчика.
Что делать физическому лицу после покупки автомобиля, если нужно оспорить ДКП:
- Составить исковое заявление минимум в трех экземплярах, один отправить ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении.
- Получить уведомление о вручении письма ответчику, подать его вместе с иском и остальными документами в суд.
- Дождаться определения о принятии документов к производству. Оно выносится судьей в течение 5 дней.
- Прийти на предварительное заседание. Там судья уточняет обстоятельства дела и возможность заключения мирового соглашения.
- Участвовать в судебных разбирательствах. Они могут длиться 2-4 месяца.
- Получить положительное решение суда (после вступления его в законную силу) и исполнительный лист. При вынесении отрицательного судебного решения — обжаловать.
- Направить исполнительный документ для исполнения судебным приставам.
Важно! Перед обращением в суд желательно сделать экспертизу, которая покажет, что требования истца обоснованы и в дефектах нет вины ответчика.
Как вернуть автомобиль перекупу
По закону транспортное средство нужно поставить на учет в ГИБДД в течение 10 дней после покупки. Этим и пользуются перекупы. Как правило, покупают машины и сразу перепродают без регистрации, изменения в ПТС не вносятся.
Для начала определитесь с видом перепродажи, который использовал перекуп:
- По генеральной доверенности.
- От имени владельца авто — при этом в ДКП может стоять, как его реальная подпись, так и фиктивная (проставленная продавцом). Продавец-посредник при этом в договоре не значится.
- От своего имени.
Если продавец перекуп — применяется общий порядок и основания для возврата ТС, как и при покупке у обычного физлица. А вот, если продавцом машины было третье лицо, не присутствующее при сделке, шансов у вас практически нет.
Поскольку при продаже:
- По генералке посредник может просто «потеряться», а настоящий собственник может отозвать доверенность либо умереть.
- Перекупщик подделал подпись продавца в ДКП, что влечет недействительность сделки.
Запомнить
- Закон РФ «О защите прав потребителей» не подлежит применению к договорам купли-продажи ТС между физлицами.
- Вернуть авто можно в пределах 2-х годичного срока, если более длительный не установлен законом/договором.
- Если бывший собственник не настроен урегулировать проблему мирным путем, придется обращаться в суд, предварительно обратившись к продавцу с письменной претензией.
- Покупатель при обнаружении серьезных недостатков может потребовать соразмерного уменьшения цены на машину, безвозмездного ремонта за счет продавца, а в исключительных случаях — полного возврата стоимости.
Источник tvoepravo.com Можно ли вернуть деньги за машину купленную с рук по договору купли продажи бывшему владельцу