Как вернуть машину продавцу по договору купли-продажи

Что говорит закон

Особенности купли-продажи автомобиля у физического лица регламентируются гл. 30 ГК РФ. Ориентироваться на Закон “О защите прав потребителей” не стоит — он распространяется только на сделки с организациями и физлицами-ИП, выступающими в качестве продавцов.

Если вы купили машину с пробегом у частного лица, а она сломалась или возникли другие проблемы, нужно ориентироваться на:

ст. 469 ГК РФ — продавец обязан передать товар, соответствующий качеству, указанному в договоре купли-продажи (далее — ДКП). Вас должны заблаговременно оповестить обо всех недостатках и указать их в ДКП. ст. 476 ГК РФ — продавец отвечает за недостатки транспортного средства (далее — ТС), возникшие по его вине до момента его передачи вам. ст. 475 ГК РФ — обнаружив недостатки, вы вправе потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, возмещения расходов на ремонт, устранение неисправностей за счет продавца в разумный срок. А при выявлении существенных нарушений к качеству авто отказаться от сделки и потребовать возврата денег. ст. 460 ГК РФ — автомобиль должен быть передан вам без любых обременений. Иначе вы вправе требовать уменьшения цены/расторжения ДКП, если не будет доказано, что вам было известно о правах третьих лиц на транспортное средство ТС.

Как вернуть автомобиль продавцу физическому лицу по ДКП в течение 14 дней

Поскольку действие Закона РФ «О защите прав потребителя» не распространяется на сделки купли-продажи, совершенные физическими лицами, вернуть автомобиль, купленный с рук по договору купли продажи в течение 14 дней с момента покупки нельзя.

В течение какого времени можно вернуть автомобиль частному продавцу

На автомобиль, купленный у частного лица, гарантия не дается. Следовательно, обратиться к бывшему владельцу с претензией можно, если скрытые дефекты выявлены в — п. 2 ст. 477 ГК РФ:

Течение двух лет с момента заключения ДКП.

Более длительный срок, если он установлен законом или договором.

А при выявлении обременения авто (арест/залог/угон) — в момент, когда вам стало об этом известно.

Когда вернуть машину не получится

Вернуть деньги за машину не получится, если:

Не соблюдена письменная форма ДКП. Потребовалась замена расходных материалов, например, масла/фильтров — продавец за них ответственность не несет. Недостатки прописаны в договоре и на момент покупки вы были с ними согласны. В ДКП/акте приема-передачи ТС содержаться сведения об отсутствии у вас претензий к техническому состоянию передаваемого автомобиля. Имеется техническое заключение независимого эксперта о состоянии авто на момент продажи с описанием всех имеющихся у него дефектов и вы с ним ознакомлены. Причина возврата авто — неисправность из такого перечня.

Важно! Если возникли проблемы, лучше сначала попытаться решить их без суда и договориться с продавцом. Обращаться в суд следует лишь в крайних случаях, когда не удается найти компромисс.

Когда можно вернуть машину продавцу

При покупке машины бу у частного продавца возврат возможен в нескольких случаях:

Обнаружен существенный недостаток.

Автомобиль не соответствует заявленным характеристикам.

Машина находится в залоге.

Передан неполный пакет документов.

Разберемся в каждой ситуации детально.

Что является существенным недостатком

Согласно ст. 475 ГК РФ, вернуть машину и получить обратно деньги можно при обнаружении существенного нарушения качества товара:

Существенный недостаток — неустранимая неисправность или дефект, который нельзя исправить без больших вложений.

Дефект не может быть устранен без несоразмерных расходов либо проявляется вновь после ремонта.

Существенность дефекта определяется судом в соответствии с положениями закона и результатом судебной автотехнической экспертизы. Все иные недостатки являются несущественными и не влекут за собой возврат денег.

Когда авто не соответствует заявленным характеристикам

Теперь о том, можно ли вернуть ТС прежнему хозяину, если оно не соответствует заявленным характеристикам. Это возможно в нескольких случаях:

В документах, например, указано, что объем ДВС равен 2.0 л., а мощность - 300 л.с., а по факту там установлен ДВС на 1.6 л, либо количество “лошадей” заметно меньше. Вам потребуется экспертное заключение, подтверждающее указанное обстоятельство. Несоответствие комплектации — например, если в ДКП указано, что в транспортном средстве установлен подогрев сидений, но на самом деле его нет.

В вышеуказанных ситуациях можно потребовать устранения недостатков или уменьшения цены. Если бывший собственник отказывается это делать, новый вправе расторгнуть ДКП.

Важно! Несоответствие характеристикам доказать в суде тяжело. Суд может отказать в удовлетворении требований, пояснив, что у покупателя была возможность загнать машину на стенд или СТО, проверить комплектацию перед тем, как подписывать ДКП.

Что делать, если авто оказалось с обременением

Согласно ст. 460 ГК РФ, продавец обязан передать товар, свободный от обременений. Иными словами, машина не должна быть в залоге или под арестом. Исключение — ситуация, когда покупатель сам соглашается на покупку автомобиля с ограничениями, но это обязательно указывается в ДКП.

Теперь разберемся, может ли покупатель вернуть машину (которую он купил) с обременением о котором ему не было известно на дату заключения сделки.

Это возможно при соблюдении одновременно нескольких условий:

Покупатель не знал об ограничениях, то есть. продавец ему об этом не сообщил и ничего не указал в ДКП. Покупатель не мог знать об обременениях.

В последнем и есть самая главная загвоздка, из-за которой суды нередко отказывают в расторжении ДКП. Дело в том, что сейчас можно проверить любую машину на наличие ограничений, используя онлайн-сервисы. Например, это можно сделать на сайте ГИБДД, зная только VIN, номер кузова или шасси.

Принимая решение, суд может указать, что у покупателя была возможность узнать об ограничениях до заключения сделки. В итоге исковые требования удовлетворят частично или откажут в удовлетворении — все зависит от конкретной ситуации. Вернуть денежные средства будет тяжело.

Как быть, если не переданы документы

Согласно ст. 464 ГК РФ, машину, купленную с рук по договору КП, можно вернуть прежнему хозяину, если он отказывается передавать сопутствующие документы. К таким документам относятся СТС, ПТС, его ДКП с бывшим владельцем или автосалоном.

Чтобы вернуть автомобиль с пробегом продавцу-физическому лицу в такой ситуации, сначала нужно направить претензию и указать срок, в который сопутствующие документы должны быть переданы. Только после неисполнения такого требования в указанный срок можно обращаться в суд.

Как оспорить договор купли-продажи через суд

Если у транспортного средства обнаружены существенные недостатки, не заявленные в договоре и продавец не вернул деньги в 30-ти дневный срок, сделку можно расторгнуть через суд. Исковое заявление подается в районный суд по месту жительства бывшего собственника-ответчика.

Что делать физическому лицу после покупки автомобиля, если нужно оспорить ДКП:

Составить исковое заявление минимум в трех экземплярах, один отправить ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении. Получить уведомление о вручении письма ответчику, подать его вместе с иском и остальными документами в суд. Дождаться определения о принятии документов к производству. Оно выносится судьей в течение 5 дней. Прийти на предварительное заседание. Там судья уточняет обстоятельства дела и возможность заключения мирового соглашения. Участвовать в судебных разбирательствах. Они могут длиться 2-4 месяца. Получить положительное решение суда (после вступления его в законную силу) и исполнительный лист. При вынесении отрицательного судебного решения — обжаловать. Направить исполнительный документ для исполнения судебным приставам.

Важно! Перед обращением в суд желательно сделать экспертизу, которая покажет, что требования истца обоснованы и в дефектах нет вины ответчика.

Как вернуть автомобиль перекупу

По закону транспортное средство нужно поставить на учет в ГИБДД в течение 10 дней после покупки. Этим и пользуются перекупы. Как правило, покупают машины и сразу перепродают без регистрации, изменения в ПТС не вносятся.

Для начала определитесь с видом перепродажи, который использовал перекуп:

По генеральной доверенности.

От имени владельца авто — при этом в ДКП может стоять, как его реальная подпись, так и фиктивная (проставленная продавцом). Продавец-посредник при этом в договоре не значится.

От своего имени.

Если продавец перекуп — применяется общий порядок и основания для возврата ТС, как и при покупке у обычного физлица. А вот, если продавцом машины было третье лицо, не присутствующее при сделке, шансов у вас практически нет.

Поскольку при продаже:

По генералке посредник может просто «потеряться», а настоящий собственник может отозвать доверенность либо умереть. Перекупщик подделал подпись продавца в ДКП, что влечет недействительность сделки.

Запомнить

Закон РФ «О защите прав потребителей» не подлежит применению к договорам купли-продажи ТС между физлицами. Вернуть авто можно в пределах 2-х годичного срока, если более длительный не установлен законом/договором. Если бывший собственник не настроен урегулировать проблему мирным путем, придется обращаться в суд, предварительно обратившись к продавцу с письменной претензией. Покупатель при обнаружении серьезных недостатков может потребовать соразмерного уменьшения цены на машину, безвозмездного ремонта за счет продавца, а в исключительных случаях — полного возврата стоимости.

Источник tvoepravo.com Можно ли вернуть деньги за машину купленную с рук по договору купли продажи бывшему владельцу