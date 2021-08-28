Как в Московское море вернулась чистая вода

В 1937 году в результате возведения плотины Иваньковской ГЭС было образовано Иваньковское водохранилище, известное также как «московское море». Водохранилище сразу стало основным источником бесперебойного водоснабжения Москвы. Однако из-за того, что в него сливали неочищенные сточные воды, уровень загрязнения «московского моря» неуклонно рос из года в год. В Главархиве Москвы хранятся документы, которые рассказывают, как водохранилищу возвращали чистую воду.

К 1964 году систематическое загрязнение водоемов в районе Иваньковского водохранилища привело к тому, что некоторые реки на значительном протяжении не могли больше использоваться в хозяйственно-питьевых и промышленных целях, также они потеряли и свое рыбохозяйственное значение. Только за одни сутки в водоемы сбрасывали более 400 тысяч кубометров неочищенных сточных вод, ценного сырья и отходов производства.

Для предотвращения дальнейшего загрязнения Иваньковского водохранилища и местных водоемов Моссовет принял решение от 28 августа 1964 года №34/18. Согласно новому решению водохранилище теперь было включено в зону санитарной охраны источников водоснабжения Москвы, а для решения проблемы загрязнения был разработан ряд мер. В первую очередь, нужно было остановить сброс в водохранилище неочищенных сточных вод и промышленных отходов. Для этого создали оборотные циклы водоснабжения, усовершенствовали методы экономии водных ресурсов и повысили эффективность использования уже установленных очистных сооружений. Помимо этого, как на предприятиях, так и в близлежащих городах построили канализационные коллекторы и новые более эффективные очистные сооружения.

Дальнейшие меры коснулись крупных промышленных предприятий, ближайших городов и речного флота. Теперь при реконструкции комбинатов предусматривалось строительство очистных сооружений, которые обеспечивали бы полную очистку сточных вод предприятий. В Твери, которая с 1931 по 1990 годы носила название Калинин, была проведена реконструкция системы канализации города. Также теперь транспортные и технические суда, проходившие через Иваньковское водохранилище, были оборудованы установками по сбору сточных и подсланевых вод.

Следующим шагом стало облагораживание водохранилища. Здесь начали организовывать зоны отдыха, для того чтобы привлечь горожан на «московское море». Помимо этого в районе водохранилища и канала имени Москвы, по которому поступала вода в столицу, стали высаживать деревья и кустарники.

Предпринятые меры позволили значительно сократить уровень загрязнения Иваньковского водохранилища. Местные реки вновь стали использовать для хозяйственно-питьевых и промышленных целей. Улучшение санитарной обстановки в этом районе и организация зон отдыха способствовали росту популярности «московского моря» среди рыбаков, туристов и охотников. Теперь водохранилище было не только основным источником водоснабжения Москвы, но и местом, где можно было активно отдохнуть.