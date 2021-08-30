Как установить опеку над совершеннолетними гражданами

Опека устанавливается над совершеннолетними недееспособными гражданами, признанными таковыми судом вследствие психического расстройства, для защиты их прав и интересов.

Порядок признания гражданина недееспособным:

Составление заявления в количестве по числу лиц, участвующих в деле. С оплаченной квитанцией госпошлины направить документ в суд (предварительно представив копии в соцзащиту и другим лицам, участвующим в деле, один экземпляр оставить себе).

Вызов в суд.

На судебном заседании решается вопрос о назначении судебно- психиатрической экспертизы.

По результатам экспертизы принимается решение о признании гражданина недееспособным.

Вступившее в силу решение суда является основанием для установления опеки.



Кандидат в опекуны собирает необходимые документы (список документов можно получит в соцзащите) и предоставляет их в управление социальной защиты. Здесь документы рассматривают и выносится решение о назначении опекунства.

Решение дает опекуну право действовать от имени своего подопечного в его интересах во всех организациях и учреждениях.



В среднем процедура занимает 4 – 5 месяцев.



Исполнение опекунских обязанностей осуществляется безвозмездно и не включается в трудовой стаж.