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Как установить опеку над совершеннолетними гражданами

понедельник, 30 августа 2021 | 15:24    
Дом
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Как установить опеку над совершеннолетними гражданами, не имеющими возможность по состоянию здоровья самостоятельно представлять свои интересы и защищать права.

Опека устанавливается над совершеннолетними недееспособными гражданами, признанными таковыми судом вследствие психического расстройства, для защиты их прав и интересов.

 Порядок признания гражданина недееспособным:

  • Составление заявления в количестве по числу лиц, участвующих в деле. С оплаченной квитанцией госпошлины направить документ в суд (предварительно представив копии в соцзащиту и другим лицам, участвующим в деле, один экземпляр оставить себе).
  • Вызов в суд.
  • На судебном заседании решается вопрос о назначении судебно- психиатрической экспертизы.
  • По результатам экспертизы принимается решение о признании гражданина недееспособным.

Вступившее в силу решение суда является основанием для установления опеки.
 
Кандидат в опекуны собирает необходимые документы (список документов можно получит в соцзащите) и предоставляет их в управление социальной защиты. Здесь документы рассматривают и выносится решение о назначении опекунства.

Решение дает опекуну право действовать от имени своего подопечного в его интересах во всех организациях и учреждениях.
 
В среднем процедура занимает 4 – 5 месяцев.
 
Исполнение опекунских обязанностей осуществляется безвозмездно и не включается в трудовой стаж.

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закон
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