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Как школьник может научиться управлять беспилотником или освоить тонкости микробиологии?

понедельник, 30 августа 2021 | 09:15    
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Учеников 8–11-х классов Московской области приглашают принять участие в проектной школе.

На программе «Подмосковная проектная школа» ребята смогут разработать научно-исследовательский проект, а после — представить свою идею на всероссийском конкурсе «Большие вызовы».

Школа пройдет по трем направлениям:

«Машинное обучение»,

«Беспилотный транспорт и логистические системы»,

«Микробиология и молекулярная биология».

Как туда попасть? Пройти отбор, для этого зарегистрироваться до 3 сентября по ссылке https://olympmo.ru/progr-mosreg-project-2021.html

Обучение бесплатное. Программа пройдет с 20 сентября по 3 октября на базе оздоровительного комплекса «Левково». Организаторы мероприятия — образовательный центр «Взлёт» и Ассоциации участников технологических кружков.

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