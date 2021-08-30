Как школьник может научиться управлять беспилотником или освоить тонкости микробиологии?

понедельник, 30 августа 2021 | 09:15
Новости6
Учеников 8–11-х классов Московской области приглашают принять участие в проектной школе.
На программе «Подмосковная проектная школа» ребята смогут разработать научно-исследовательский проект, а после — представить свою идею на всероссийском конкурсе «Большие вызовы».
Школа пройдет по трем направлениям:
«Машинное обучение»,
«Беспилотный транспорт и логистические системы»,
«Микробиология и молекулярная биология».
Как туда попасть? Пройти отбор, для этого зарегистрироваться до 3 сентября по ссылке https://olympmo.ru/progr-mosreg-project-2021.html
Обучение бесплатное. Программа пройдет с 20 сентября по 3 октября на базе оздоровительного комплекса «Левково». Организаторы мероприятия — образовательный центр «Взлёт» и Ассоциации участников технологических кружков.