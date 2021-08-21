IX дубненский триатлон «Николов Перевоз»: результаты

суббота, 21 августа 2021 | 22:01 18
Триатлон в этом году прошел в сокращенном формате "Акватлон" - без велогонки: плавание – 750 метров вдоль берега Волги и бег – 5 км по набережной.
Но для участников из разных городов России (а на старт вышли более 200 человек), как и для зрителей, активных болельщиков, эти соревнования стали настоящим спортивным праздником.
Абсолютный лидер – Александр Нефедов из Старого Оскола. Абсолютная победительница среди женщин – именитая дубненская спортсменка Мария Аликина. Медали вручались в каждой дисциплине.
От души поздравляем всех призеров с удачным выступлением!
Организаторы соревнований: Министерство физической культуры и спорта Московской области, Федерация триатлона России», ООО «Руссиалоппет», Администрация городского округа Дубна, Государственный университет «Дубна».