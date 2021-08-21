IX дубненский триатлон «Николов Перевоз»: результаты

суббота, 21 августа 2021 | 22:01     18
Триатлон в этом году прошел в сокращенном формате "Акватлон" - без велогонки: плавание – 750 метров вдоль берега Волги и бег – 5 км по набережной.

Но для участников из разных городов России (а на старт вышли более 200 человек), как и для зрителей, активных болельщиков, эти соревнования стали настоящим спортивным праздником.

Абсолютный лидер – Александр Нефедов из Старого Оскола. Абсолютная победительница среди женщин – именитая дубненская спортсменка Мария Аликина. Медали вручались в каждой дисциплине.

От души поздравляем всех призеров с удачным выступлением!

Организаторы соревнований: Министерство физической культуры и спорта Московской области, Федерация триатлона России», ООО «Руссиалоппет», Администрация городского округа Дубна, Государственный университет «Дубна».

Тэги: 
спорт
соревнования
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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