История: Дубненская городская больница. Часть 3

среда, 25 августа 2021 | 17:13    
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К 75-летию Дубненской городской больницы, которое будет отмечаться в следующем году, продолжаем серию публикаций из истории этого лечебного учреждения.

Не сразу появилось свое помещение для обследования и лечения у женского населения Левобережья. Женская консультация открылась после строительства отдельного комплекса акушерства и родовспоможения. В 1976 году на учете по беременности стояли 370 будущих мам, за год зарегистрировано 11900 посещений.

В 1996 году проведен первый ремонт женской консультации, после которого значительно повысилась комфортность пребывания в холлах и кабинетах.

В начале 2000-х годов значительно расширился спектр предоставляемых медицинских услуг: в консультации появился дневной стационар, кабинет УЗИ-исследований. Со временем начал работу клинический психолог, заработала Школа подготовки к родам, все кабинеты оснастили современными кольпоскопами, начали проводить перинатальный скрининг беременным на УЗИ-аппарате экспертного класса.

В 2016 году все помещения женской консультации были капитально отремонтированы, приобретено новое оборудование и мебель. Сегодня осуществляется более 24000 посещений в год, при этом хочется особо отметить, что число абортов уменьшилось в пять раз.

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