История: Дубненская городская больница

Как следует из архивной справки, больница с адресом «п/о Подберезье» создана 25 мая 1947 года. Возглавляла ее тогда Галина Ивановна Шутова. За медицинской помощью жители приходили в одноэтажный деревянный барак.

Менее чем за десятилетие спектр оказания услуг значительно расширился и уже не ограничивался амбулаторным приемом. К моменту образования города Дубны в 1956 году в больнице работали 12 врачей и 41 медсестра, за год проводилось 120 операций.

Поликлиника для взрослого населения в Левобережье начинала свою работу с четырех терапевтических участков. По своему профилю вели прием четверо узких специалистов: офтальмолог, оториноларинголог, невролог и хирург. Здесь же оказывали помощь пациентам врачи-стоматологи и акушеры-гинекологи.

К 1981 году количество участков возросло до 10, за год поликлинику посетили 228583 человека.

Город рос и развивался, вместе с ним расширяла свои возможности и больница. В 2009 году, после капитального ремонта и строительства пристройки, взрослая поликлиника приобрела свой современный вид. Число посещений в год выросло до 293115, прием ведут узкие специалисты 14 специальностей, функционирует физиотерапевтическое отделение, работает дневной стационар.