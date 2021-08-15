История: Дубненская городская больница

воскресенье, 15 августа 2021 | 16:14     61
В этом году мы отмечаем юбилей Дубны: 65 лет назад поселок официально стал городом. А в 2022 году свой юбилей будет отмечать Дубненская городская больница. Нашему лечебному учреждению исполнится 75 лет. Да, больница на девять лет старше, чем город! В преддверии этой даты мы будем знакомить вас с интересными фактами из истории ДГБ. Итак…

Как следует из архивной справки, больница с адресом «п/о Подберезье» создана 25 мая 1947 года. Возглавляла ее тогда Галина Ивановна Шутова. За медицинской помощью жители приходили в одноэтажный деревянный барак. 

Менее чем за десятилетие спектр оказания услуг значительно расширился и уже не ограничивался амбулаторным приемом. К моменту образования города Дубны в 1956 году в больнице работали 12 врачей и 41 медсестра, за год проводилось 120 операций. 

Поликлиника для взрослого населения в Левобережье начинала свою работу с четырех терапевтических участков. По своему профилю вели прием четверо узких специалистов: офтальмолог, оториноларинголог, невролог и хирург. Здесь же оказывали помощь пациентам врачи-стоматологи и акушеры-гинекологи. 

К 1981 году количество участков возросло до 10, за год поликлинику посетили 228583 человека. 

Город рос и развивался, вместе с ним расширяла свои возможности и больница. В 2009 году, после капитального ремонта и строительства пристройки, взрослая поликлиника приобрела свой современный вид. Число посещений в год выросло до 293115, прием ведут узкие специалисты 14 специальностей, функционирует физиотерапевтическое отделение, работает дневной стационар.

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