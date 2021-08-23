Хакатон «Креативные индустрии» подвел итоги

Подведены итоги четвёртого хакатона третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». IT-соревнование было посвящено креативным индустриям, коммуникациям и контенту, и его организаторы предложили на выбор участников 8 технологических кейсов от компаний и госорганов.

Единственная оффлайн-точка «Цифрового прорыва» в Московской области вновь расположилась в ОЭЗ «Дубна» в Деловом клубе на улице Программистов.

Площадка полностью была подготовлена к соревнованиям, за что большая благодарность нашим спонсорам: стабильный основной канал интернета от Телесеть+ и резервный канал от ОЭЗ «Дубна» - скорость интернета зашкаливала, - говорит амбассадор конкурса Василий Оводков. – Самое активное участие в хакатоне принимает Университет «Дубна», студенты которого на предыдущих соревнованиях не раз доказали, что таланта и креативности им не занимать, 3 команды уже победили и прошли в финал. В этот раз была представлена только одна команда университета - лето, каникулы, многие ребята разъехались на отдых. Тем не менее они выбрали достаточно сложный кейс и достойно представили наш наукоград.

О составе команды «Creative Cub» и компетенциях каждого рассказал капитан Валерий Жарков, студент III курса университета, обучающийся по специальности «Информационные системы и технологии», а по мнению его товарищей «универсал программист». Самый опытный участник хакатона магистр информационных систем и технологий Михаил Салтыков выступал на этом конкурсе в роли помощника-организатора, для него это третий хакатон, команда «IT-cow» под его началом уже вошла в ТОП-10 сильнейших. Остальные впервые пробовали свои силы в таком конкурсе. В роли аналитика выступил Глеб Титов, пригодились его способность отбирать и анализировать нужную информацию, прогнозировать процессы и разрабатывать перспективы решения задачи. Украсила команду дизайнер Кристина Сидорова, ведь надо было не только сделать классный продукт, но и грамотно, красиво презентовать его экспертам, что является важнейшей частью работы на хакатоне.

Кейс, который выбрали ребята, предложил Фонд «Ульяновск - культурная столица». Им необходимо было разработать цифровую платформу по управлению креативным кластером, который бы объединил искусство и современные технологии. В качестве объекта - здание завода «Контактор». Внутри огромного арт-пространства надо было автоматизировать все бизнес-процессы для последующего проведения здесь различных мероприятий.