Хакатон «Креативные индустрии» подвел итоги

понедельник, 23 августа 2021 | 16:03    
Социум
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Команда студентов университета «Дубна» стала 11-й в прошедшем хакатоне под названием «Креативные индустрии». И это отличный результат с учетом того, что за выход в финал боролись почти 6 тысяч участников из 68 регионов страны.

Подведены итоги четвёртого хакатона третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». IT-соревнование было посвящено креативным индустриям, коммуникациям и контенту, и его организаторы предложили на выбор участников 8 технологических кейсов от компаний и госорганов.

Единственная оффлайн-точка «Цифрового прорыва» в Московской области вновь расположилась в ОЭЗ «Дубна» в Деловом клубе на улице Программистов.

Площадка полностью была подготовлена к соревнованиям, за что большая благодарность нашим спонсорам: стабильный основной канал интернета от Телесеть+ и резервный канал от ОЭЗ «Дубна» - скорость интернета зашкаливала, - говорит амбассадор конкурса Василий Оводков. – Самое активное участие в хакатоне принимает Университет «Дубна», студенты которого на предыдущих соревнованиях не раз доказали, что таланта и креативности им не занимать, 3 команды уже победили и прошли в финал. В этот раз была представлена только одна команда университета - лето, каникулы, многие ребята разъехались на отдых. Тем не менее они выбрали достаточно сложный кейс и достойно представили наш наукоград.

О составе команды «Creative Cub» и компетенциях каждого рассказал капитан Валерий Жарков, студент III курса университета, обучающийся по специальности «Информационные системы и технологии», а по мнению его товарищей «универсал программист». Самый опытный участник хакатона магистр информационных систем и технологий Михаил Салтыков выступал на этом конкурсе в роли помощника-организатора, для него это третий хакатон, команда «IT-cow» под его началом уже вошла в ТОП-10 сильнейших. Остальные впервые пробовали свои силы в таком конкурсе. В роли аналитика выступил Глеб Титов, пригодились его способность отбирать и анализировать нужную информацию, прогнозировать процессы и разрабатывать перспективы решения задачи. Украсила команду дизайнер Кристина Сидорова, ведь надо было не только сделать классный продукт, но и грамотно, красиво презентовать его экспертам, что является важнейшей частью работы на хакатоне.

Кейс, который выбрали ребята, предложил Фонд «Ульяновск - культурная столица». Им необходимо было разработать цифровую платформу по управлению креативным кластером, который бы объединил искусство и современные технологии. В качестве объекта - здание завода «Контактор». Внутри огромного арт-пространства надо было автоматизировать все бизнес-процессы для последующего проведения здесь различных мероприятий.

Хакатон - уникальное мероприятие, от участия в конкурсе мы получили массу позитивных впечатлений и эмоций, - говорит Валерий Жарков. - И, конечно, для всех это неоценимый опыт работы в команде. Здесь прокачивается критическое мышление, умение решать поставленную задачу сообща, в кратчайшее время, не растеряться в стрессовой ситуации и продемонстрировать результат в том виде, чтобы твоя презентация была понятна экспертам, заинтересовала.  Это разноплановый реальный опыт, который 100-процентно пригодится в жизни каждому из нас.

Тэги: 
образование
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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