Городище Дубна отмечено на электронной карте археологических памятников России

Создание археологической карты России, включающей все известные археологические памятники – одна из масштабных задач, которая появилась в российской археологии со времен первых попыток Императорской археологической комиссии собрать материалы для учета и статистики пунктов, «замечательных в археологическом отношении».

Но выполнение этой задачи неизменно наталкивалось на препятствия, обусловленные как неопределенностью методических принципов, положенных в основу сбора материалов, так и гигантским масштабом планируемой работы.

Созданная в масштабах страны электронная карта позволит решать разнообразные задачи в области сохранения археологического наследия и соберет необходимый массив информации, необходимой для изучения системы расселения в разных регионах страны в разные периоды, а также станет основой для прогностического моделирования пространственного распространения археологических памятников, что необходимо для проведения полевых исследований на современном уровне, – сказал директор Института археологии РАН Николай Макаров.