Создание археологической карты России, включающей все известные археологические памятники – одна из масштабных задач, которая появилась в российской археологии со времен первых попыток Императорской археологической комиссии собрать материалы для учета и статистики пунктов, «замечательных в археологическом отношении».
Но выполнение этой задачи неизменно наталкивалось на препятствия, обусловленные как неопределенностью методических принципов, положенных в основу сбора материалов, так и гигантским масштабом планируемой работы.
Созданная в масштабах страны электронная карта позволит решать разнообразные задачи в области сохранения археологического наследия и соберет необходимый массив информации, необходимой для изучения системы расселения в разных регионах страны в разные периоды, а также станет основой для прогностического моделирования пространственного распространения археологических памятников, что необходимо для проведения полевых исследований на современном уровне, – сказал директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Городище Дубна отмечено на электронной карте археологических памятников России
среда, 25 августа 2021 | 16:55
Регион1
Институт археологии РАН открыл доступ к геоинформационной системе «Археологические памятники России». Электронная карта содержит данные о более чем 42,5 тысячи объектов. Основу проекта составляют сведения из отчетов экспедиций, хранящихся в научно-отраслевом архиве ИА РАН.
25.08.2021 | 17:13 5
К 75-летию Дубненской городской больницы, которое будет отмечаться в следующем году, продолжаем серию публикаций из...
24.08.2021 | 16:01 17
О работе консультации рассказывает заведующая врач акушер-гинеколог Попова Наталия Александровна.
24.08.2021 | 21:11 23
Корпорация «Промтех», в состав которой входят резиденты ОЭЗ «Дубна», традиционно стала одним из самых заметных...