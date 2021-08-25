Городище Дубна отмечено на электронной карте археологических памятников России

среда, 25 августа 2021 | 16:55    
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Институт археологии РАН открыл доступ к геоинформационной системе «Археологические памятники России». Электронная карта содержит данные о более чем 42,5 тысячи объектов. Основу проекта составляют сведения из отчетов экспедиций, хранящихся в научно-отраслевом архиве ИА РАН.

Создание археологической карты России, включающей все известные археологические памятники – одна из масштабных задач, которая появилась в российской археологии со времен первых попыток Императорской археологической комиссии собрать материалы для учета и статистики пунктов, «замечательных в археологическом отношении».

Но выполнение этой задачи неизменно наталкивалось на препятствия, обусловленные как неопределенностью методических принципов, положенных в основу сбора материалов, так и гигантским масштабом планируемой работы.

Созданная в масштабах страны электронная карта позволит решать разнообразные задачи в области сохранения археологического наследия и соберет необходимый массив информации, необходимой для изучения системы расселения в разных регионах страны в разные периоды, а также станет основой для прогностического моделирования пространственного распространения археологических памятников, что необходимо для проведения полевых исследований на современном уровне, – сказал директор Института археологии РАН Николай Макаров.

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