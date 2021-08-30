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Глава Дубны Сергей Куликов провел встречу с жильцами дома 4 по Дачному переулку

понедельник, 30 августа 2021 | 10:45    
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Этот дом планируется к расселению в рамках программы реновации Московской области. Программа реновации эффективно реализуется в Москве и недавно стартовала в нашем регионе. По этому федеральному проекту большое количество людей улучшат жилищные условия, переезжая в современные квартиры.

Сергей Куликов проинформировал жителей, почему их дом не включен в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». Согласно действующей государственной программе, в нее могут войти дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Официальный отказ от Министерства строительного комплекса региона был дан в связи с тем, что дом 4 по Дачному переулку признали аварийным в 2020 году.

Сейчас Правительство Московской области вносит изменения в этот документ, продлевая срок до 2021 года включительно. После этого администрация Дубны повторно направит обращение о расселении аварийного дома.

Одновременно ведется интенсивная работа по привлечению инвестора.

Также глава ответил на вопросы жителей Дачного переулка.

- Как будут выделяться квартиры с учетом изменения нормативов на семью? - Предполагается, что программа реновации Московской области будет предусматривать переселение граждан в равноценные по площади жилые помещения. Если квартира в старом доме находится в долевой собственности (коммунальная квартира), то при переселении собственники получат равнозначную по площади одну квартиру и владеть ею будут по долям.

- Возможно ли увеличение площади квартиры? - Да, если собственник готов оплатить дополнительные квадратные метры.

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