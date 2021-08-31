Глава Дубны принял участие в еженедельном ВКС с губернатором Подмосковья

вторник, 31 августа 2021 | 11:46
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Тезисно о главных результатах и задачах.
Главное:
- Летний сезон подходит к концу, а осень традиционно - период завершения благоустройства в регионе. Губернатор поручил реализовать все проекты до наступления холодов.
- Андрей Воробьёв дал команду профильным ведомствам проконтролировать, чтобы бизнес получал деньги вовремя за добросовестное исполнение контрактов: «По итогам экономического форума в Петербурге Президент поручил сократить сроки оплаты по госконтрактам с 30 до 15 дней после приемки. А в отношении малого бизнеса – до 7 дней. Это касается, в том числе, и муниципальных контрактов. МО – традиционно один из крупнейших заказчиков, у нас реализуется большое количество проектов, чтобы обеспечивать перемены».
- Московская область – в числе лидеров по количеству победивших проектов Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Он проходит по инициативе Президента. Победителями в 2021 стали 6 подмосковных территорий в Серпухове, Кашире, Клину, Электрогорске, Пущине и Верее. Их благоустройство проведут уже в 2022-м. А до конца этого года должны быть благоустроены другие 11 территорий, которые стали победителями в прошлом году.
- В МО заканчивается 1-й этап программы благоустройства прудов. До 1 сентября расчистят 22 водоема. «Мы делаем такие проекты, чтобы люди почувствовали перемены, и в сентябре дополнительно запускаем голосование по следующим 60 водоемам, которые также благоустроим, очистим в 2022 году», - сказал Андрей Воробьев.
- С 1 сентября вступят в силу штрафные санкции при незаконном обращении со строительными отходами в Подмосковье. Перевозить такой мусор можно только при наличии электронного талона. Нарушителям - штраф до 250 тыс рублей. С осени также начнется поэтапная модернизация контейнеров для раздельного сбора. Отходы из них не должны разлетаться. А материал, из которого они сделаны, будет более долговечным. Кстати, только в этом году на переработку отправили больше 1,6 млн тонн отходов – это половина от всего мусора в регионе.
- В Подмосковье всё готово к началу учебного года. Двери для почти 1 млн мальчишек и девчонок распахнут 1260 школ. Торжественные линейки пройдут на открытом воздухе с участием родителей, но с соблюдением антиковидных мер. Особое внимание – вопросу безопасности: 100% образовательных учреждений оснащены пунктами охраны, тревожной сигнализацией, круглосуточным видеонаблюдением, наружным освещением и металлодетекторами на входе.
- Все больше ребят идет и в подмосковные детские садики – в этом году количество малышей увеличилось на 18 тысяч. 1 сентября после строительства и капитального ремонта откроют 11 больших учреждений дошкольного образования. Удобным быстрым решением для родителей стали мини-сады «Палисадики». До конца года их планируют открыть не меньше 50.
- С 8 августа в области начали действовать новые стандарты жилищного строительства. Чтобы во дворе было комфортно и безопасно, парковки вынесут за его пределы. Территорию благоустроят, входы в подъезды станут удобны и для мам с колясками, и для пожилых – теперь они будут без лестниц и барьеров. Мусоропроводы – причина антисанитарии – тоже останутся в прошлом. Фасады домов будут облицованы современными материалами. Жители, которые переезжают по программе переселения, получат квартиры сразу с отделкой.