Фотоохота в заказнике "Журавлиная Родина"

суббота, 21 августа 2021 | 10:56     3
Традиционный съем данных произвели экологи заказника под Талдомом. Свой фотоулов они назвали не только богатым, но и неожиданным.

За период с февраля, когда фотокамеру установили, перед ней успели попозировать несколько кабанов, волков, рысей, глухарей, енотовидных собак и даже беременные лосихи. На двух фотоловушках из шести заканчивались батарейки, это и стало поводом к съему накопленной за полгода информации.

У нас был ураган, попадали деревья, поэтому ловушки, как мы и опасались, оказались сильно завалены, – говорит директор заказника «Журавлиная родина» Ольга Гринченко. – Пробираться туда фотографу пришлось сквозь бурелом, эти десять километров ему показались как все сорок.

Сами объективы крепятся на пнях на высоте по пояс человеку. Среди тех, кого давно не ждали, – глухарь, ставший в последние годы большой редкостью. Зачастую эти токующие птицы становятся добычей браконьеров.

Среди трофеев фотоловушки оказался один абсолютно неожиданный.

Это из серии ненаучной фантастики, потому что из всех журавлей, что у нас есть, со всей гигантской территории, в фотоловушку попал именно наш легендарный и единственный журавленок Рыжик, с датчиком на лапке, – изумлена Ольга Гринченко.

Рыжик побывал возле фотоловушки еще 8 апреля, на кадре видны остатки снега. Исследователей поразило поведение юного журавлика.

Во-первых, это не то место, где они гнездятся, они обычно на болоте, а это сухая гряда, ловушка вообще предназначена для млекопитающих, – отметила Ольга Сергеевна.

На видео он демонстрирует свою молодецкую удаль. Это удивительно, ему же всего три года. Еще одна отметившаяся птица – большой пестрый дятел. Остроносый чуть не раздолбил своим клювом дорогой объектив.

В другой, более глубинной части заказника есть еще четыре фотоловушки. Они сконцентрированы в одном месте, которое сами экологи называют «укрепрайоном». Животных и птиц туда заманивают едой, подаренной на рынке Талдома. Тот ареал представлен енотовидными собаками, куницами, а также хищными птицами. Волки тоже никуда не делись.

Тэги: 
экология
Журавлиная родина
Источник:
Подмосковье Сегодня
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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