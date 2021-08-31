Эксклюзивные ежедневники для работы и бизнеса

В ежедневнике удобно делать пометки о предстоящих встречах, звонках, о работе, которую необходимо сделать. Запись на бумаге – это привычка, лучший способ не забыть что-то важное. Именно поэтому ежедневники по-прежнему пользуются спросом. Такая записная книжка – лучший способ продемонстрировать пунктуальность, серьезное отношение к работе, а нанесение логотипа на ежедневник сделает его узнаваемым.

Особенности эксклюзивных ежедневников

Эксклюзивный ежедневник с логотипом компании – это способ отличить своих сотрудников, продемонстрировать заботу об имидже. Каждая крупная фирма уделяет внимание канцелярским принадлежностям и качественной полиграфической продукции по нескольким причинам:

Это проявление собственного стиля компании, демонстрация успеха и достатка.

Это возможность использовать ежедневники не только внутри компании, но и вовне, как подарок на встречах, переговорах, презентациях.

Это способ поднять командный дух сотрудников, престиж фирмы.

Дизайн ежедневника отличается, зависимо от его предназначения. Внутри компании их можно использовать одного уровня, делая акцент на функциональности. Для подарков пригодятся сувенирные варианты записных книжек, которые выполнены из более дорогих материалов.

Виды еженедельников

Изделие должно быть не только привлекательным, но и функциональным. Эксклюзивные корпоративные ежедневники с логотипом можно разделить на две большие группы:

Датированные. Это сезонный вариант, который принято преподносить к Новому году. Такой ежедневник станет отличным корпоративным подарком сотрудникам или частью презента с дополнением в виде ручки, календаря. Изделия чаще имеют стандартный формат А5, выполнены в различных цветах.

Недатированные. Это универсальное изделие, которое не привязано ни к какому дню. Такие ежедневники отлично подойдут как презент при принятии нового сотрудника на работу, как подарки участникам презентации, по случаю годовщины компании. Красивый и полезный элемент для ежедневной работы.

Нанесение логотипов и надписей

Чтобы ежедневник прослужил положенный срок и радовал, необходимо подобрать переплет и оформление обложки. В качестве отличительного знака может быть выбран логотип или слоган компании, надпись или рисунок. Для нанесения надписей используются различные способы:

Тиснение . Этот метод нанесения изображения красиво смотрится на натуральной коже и ее аналогах. Делая тиснение логотипа на ежедневник, можно дополнительно применять металлизированную пленку, чтобы придать рисунку большую глубину, сделать надписи более выразительными.

. Этот метод нанесения изображения красиво смотрится на натуральной коже и ее аналогах. Делая тиснение логотипа на ежедневник, можно дополнительно применять металлизированную пленку, чтобы придать рисунку большую глубину, сделать надписи более выразительными. Шелкотрафарет . Такой способ нанесения придает изображениям яркость, контрастность, позволяет применять богатую гамму оттенков.

. Такой способ нанесения придает изображениям яркость, контрастность, позволяет применять богатую гамму оттенков. Гравировка. Самый сложный способ преображения обычного ежедневника в эксклюзивное изделие, но зато позволяет создавать удивительные рисунки с мельчайшими деталями, завитками. При гравировке дополнительно применяются краски и порошки, что придает изделиям шик и элегантность.

Чем оригинальнее дизайн, тем престижнее выглядит изделие и компания в глазах партнеров и потенциальных клиентов, поэтому к выбору ежедневников стоит относиться серьезно. Это принадлежность, которой человек пользуется каждый день. Именно ежедневник создает рабочее настроение, настраивает на нужный лад.