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Дубненская местная организация Всероссийского общества слепых

вторник, 31 августа 2021 | 09:43    
Новости
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Всероссийское общество слепых — организация, основанная в 1925 году на членстве незрячих граждан РФ - инвалидов по зрению и их законных представителей и созданная для защиты их прав и интересов, социальной поддержки, реабилитации, социальной интеграции и содействия обеспечению равных возможностей инвалидам по зрению.

В Дубне работает «Дубненская местная организация Всероссийского общества слепых»

Председатель Сурикова Наталья Вячеславовна

Тел. 8(903)-249-79-16

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