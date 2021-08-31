вторник, 31 августа 2021 | 09:43
Новости1
Всероссийское общество слепых — организация, основанная в 1925 году на членстве незрячих граждан РФ - инвалидов по зрению и их законных представителей и созданная для защиты их прав и интересов, социальной поддержки, реабилитации, социальной интеграции и содействия обеспечению равных возможностей инвалидам по зрению.
В Дубне работает «Дубненская местная организация Всероссийского общества слепых»
Председатель Сурикова Наталья Вячеславовна
Тел. 8(903)-249-79-16