Дубненская местная организация Всероссийского общества слепых

Всероссийское общество слепых — организация, основанная в 1925 году на членстве незрячих граждан РФ - инвалидов по зрению и их законных представителей и созданная для защиты их прав и интересов, социальной поддержки, реабилитации, социальной интеграции и содействия обеспечению равных возможностей инвалидам по зрению.