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Дополнительный набор в университете «Дубна»

понедельник, 30 августа 2021 | 12:23    
Новости
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В Университете "Дубна" проходит ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР на вакантные БЮДЖЕТНЫЕ места бакалавриата\специалитета по нескольким направлениям.
  • 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств - 1 место
  • 04.03.02 Химия, физика и механика материалов - 3 мест
  • 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств - 1 место
  • 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника - 6 мест
  • 14.03.02 Ядерные физика и технологии (Радиобиология) - 3 места
  • 14.03.02 Ядерные физика и технологии (Электроника и автоматика физических установок) - 4 мест
  • 21.05.03 Технология геологической разведки - 3 места

Приём документов до 10 сентября!

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

  1. + 7 (496) 216-27-27
  2. + 7 (496) 216-61-49
  3. + 7 (906) 757-01-38 (WhatsApp, Viber, Telegram)
  4. + 7 (965) 386-99-58 (WhatsApp, Telegram)
  5. Эл. почта: dovus@uni-dubna.ru
  6. Адрес: город Дубна Московская область, ул. Университетская, д.19, 1 корпус, 2 этаж, каб. 201
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Дополнительный набор в университете «Дубна»
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