Дополнительный набор в университете «Дубна»

понедельник, 30 августа 2021 | 12:23
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В Университете "Дубна" проходит ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР на вакантные БЮДЖЕТНЫЕ места бакалавриата\специалитета по нескольким направлениям.
- 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств - 1 место
- 04.03.02 Химия, физика и механика материалов - 3 мест
- 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств - 1 место
- 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника - 6 мест
- 14.03.02 Ядерные физика и технологии (Радиобиология) - 3 места
- 14.03.02 Ядерные физика и технологии (Электроника и автоматика физических установок) - 4 мест
- 21.05.03 Технология геологической разведки - 3 места
Приём документов до 10 сентября!
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
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