Дополнительные компенсационные автобусы на Савёловском направлении

28 – 29 августа и 11 – 12 сентября с 19:30 до 07:30 также произойдут изменения в графике движения поездов на участке Дмитров – Каналстрой, в связи с чем ЦППК назначает дополнительные рейсы в указанные даты. Дополненное расписание 17 августа – 26 сентября:

119 км – Большая Волга. Ежедневно в 07:10; 09:50; 12:10; 17:00; 18:05; 19:05; 20:30 от о.п. 119 км будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 07:15; 09:55; 12:15; 17:05; 18:10; 19:10; 20:35.

119 км – Большая Волга. В выходные дни в 08:50 от о.п. 119 км будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 08:55.

Большая Волга – 119 км. Каждый день в 07:35; 10:50; 14:00; 15:25; 18:45; 20:50 от станции Большая Волга будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 07:45; 10:55; 14:10; 15:35; 18:55; 20:55.

Большая Волга – 119 км. По субботам и воскресеньям в 09:30 от станции Большая Волга будет отправляться автобус с остановкой в Карманово в 09:35.

Для посадки в автобус необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Компания приносит свои извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.