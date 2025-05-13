Михаил Григорьевич Мещеряков: "ДЕД". Документальный фильм из цикла "Легенды науки"

Михаил Григорьевич Мещеряков - "МГ": Документальный фильм об одном из основателей Дубны, снятый его внуком.
Михаил Григорьевич Мещеряков. Один из участников советского атомного проекта. Основатель Дубны и создатель наукограда. Эксперт по атомной энергии при ООН. Наблюдатель от СССР на серии тестовых атомных взрывов на атолле Бикини (операция "Перекрестки").
Фильм из цикла "Легенды науки" снят студией "ИнноВЕЩАНИЕ" для канала EUREKA. Дата выхода: сентябрь 2020 года. Ведущий - внук Михаила Григорьевича, продюсер Иннокентий Иванов.