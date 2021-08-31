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Меня зовут София, мне 27 лет, я родилась и выросла в Питере, сейчас живу по соседству с Дубной – в Кимрах. Рисунком увлекаюсь с детства, маслом начала писать 4 года назад, и с тех пор создание картин захватило моё время почти полностью. Безлюдные, горные, космические и морские пейзажи – мои любимые темы для живописи: в процессе создания картин я представляю себя бестелесным наблюдателем космических пейзажей и таинственных миров экзопланет. Приходите на выставку «Далекий космос и Величественные горы», и вы сможете ощутить притягательную неведомую красоту космоса!