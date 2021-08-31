вторник, 31 августа 2021 | 13:58
Новости2
С 1 по 29 сентября в ДК «Мир» ОИЯИ будет проходить выставка художника Софии Воскресенской (г. Кимры) «Далекий космос и Величественные горы». Выставка работает ежедневно с 15:00 до 19:00. Вход свободный.
Выставка является персональным проектом художника. Комментирует автор.
Меня зовут София, мне 27 лет, я родилась и выросла в Питере, сейчас живу по соседству с Дубной – в Кимрах. Рисунком увлекаюсь с детства, маслом начала писать 4 года назад, и с тех пор создание картин захватило моё время почти полностью. Безлюдные, горные, космические и морские пейзажи – мои любимые темы для живописи: в процессе создания картин я представляю себя бестелесным наблюдателем космических пейзажей и таинственных миров экзопланет. Приходите на выставку «Далекий космос и Величественные горы», и вы сможете ощутить притягательную неведомую красоту космоса!
Посетите эту выставку, а также другие самые интересные выставки в Москве.