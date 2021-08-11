Будущие хирурги получат практические навыки с помощью разработки резидента ОЭЗ «Дубна»

Компания «Икс Ред Групп» является разработчиком «Виртуального трехмерного интерактивного обучающего комплекса по проведению хирургических операций», который с помощью VR технологий позволяет врачам хирургам отрабатывать основные практические навыки и полностью погрузиться в среду операционной. Проект реализуется на средства Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника) при активной поддержке Управляющей компании ОЭЗ «Дубна».

Разработанный нашими специалистами программный продукт был презентован на различных площадках врачам хирургам нашей страны и получил положительную оценку профессионального медицинского сообщества, - рассказал генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов. - Следующая задача, которая стоит перед нами, как разработчиками программного обеспечения, это интеграция нашего продукта в образовательный процесс медицинских учебных заведений.

Первым покупателем разработанного резидентом ОЭЗ «Дубна» программного продукта стало частное учреждение дополнительного профобразования «Московский медицинский институт». По словам заместителя директора ММИ Егора Чаева, институт готов выступить в роли образовательной площадки для обкатки и модернизации виртуального тренажера для хирургов с целью дальнейшего внедрения продукта в учебный процесс института.

Мы хотим быть в ногу со временем, и быть интегрированными в динамично развивающийся рынок цифрового образования, в том числе с применением дистанционных технологий, - сказал Егор Чаев. - В самое ближайшее время, на основе технологии, предложенной компанией «Икс Ред Групп», нами будет разработан образовательный продукт, с которым мы активно планируем выйти на рынок образовательных услуг нашей страны.

Готовность приобрести программный продукт разработки резидента особой экономической зоны «Дубна» также выразили Академия медицинского образования имени Ф.И. Иноземцева (Санкт-Петербург) и Центр Непрерывного Образования (Казань). Параллельно руководство компании «Икс Ред групп» в настоящее время ведет переговоры по реализации пилотного проекта еще с одним крупнейшим российским медицинским центром.