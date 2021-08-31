Большой педагогический совет прошёл в Дубне

Большой педагогический совет дает возможность подвести итоги минувшего учебного года и откорректировать планы на будущий учебный год в соответствии с новыми вызовами и задачами. С приветственным словом и поздравлениям к участникам конференции «Управление в новых реалиях образования: вызовы, тренды, практики» обратился глава города Куликов С.А. Развитие инфраструктуры - важная составляющая в работе по повышению качества образования.

Сегодня с уверенностью можно констатировать, что за последние годы в городском округе сделаны серьёзные вложения в инфраструктуру сферы образования, последовательно обновляется содержание и технологии преподавания учебных предметов, проводится независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, что способствует объективной оценке уровня подготовки обучающихся, совершенствуется система поддержки талантливых детей, создаются условия для социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно это видение определяет масштаб поддержки образования со стороны общества и Администрации города.

На подготовку образовательных учреждений города к новому учебному году было потрачено 110 млн. руб., в том числе на завершение работ по капитальному ремонту областного физико-математического лицея им. академика В.Г. Кадышевского. Глава города поздравил всех педагогов с началом нового учебного года и пожелал дальнейших успехов в реализации намеченных планов.

Почетной грамотой Главы городского округа за значительный вклад в развитие и организацию общего образования, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности были награждены директора школ №1, Руденко А.И., директор Центра развития образования Рожкова Е.В., школы «Возможность» Смирнова В.А., заведующие детским садом №21 «Теремок» Колесова Н.А., и ДОУ №7 «Гвоздика» Дементьева Н.Н.

Благодарственным письмом от губернатора Московской области Воробьёва А.Ю. была отмечена учитель школы №1 Кравченко Т.В. Почетные гости: заместитель главы администрации города Мадфес Н.Ю., депутаты областной думы Орлов А.В., Шевченко М.В. в своих обращениях поблагодарили всех представителей сферы образования Дубны за их мудрость и труд, пожелали здоровья, удачи, успехов в реализации новых направлений работы.

​Начальник Управления народного образования Жаленкова С.А. отметила ключевые достижения, сопровождавшие муниципальную систему образования в минувшем 2020-2021 учебном году: 7 стобалльников, по результатам анализа состояния общеобразовательных организаций Московской области (кластеризации) 63,6% ОУ вошли в зеленую зону, в числе 100 лучших школ Подмосковья ОУ №6, лицей Дубна. Качество обучения выше областных показателей. Директор ЦРО Рожкова Е.В. выступила с глубоким анализам результатов независимой оценки качества обучения. Увидеть проблемы, и главное, наметить пути их решения, задача наших педагогов и методической службы города.

Поздравляем все педагогическое сообщество нашего города, учеников, родителей, наших социальных партнёров, шефов, спонсоров, всех не равнодушных к общему образованию людей! Здоровья и пусть совместными силами у нас все получится на благо наших детей и любимого города!