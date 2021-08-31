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Бешенство не подтвердилось

вторник, 31 августа 2021 | 11:27    
Новости
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Собака по адресу: ул. Карла Маркса, д. 13

ГБУВ МО «Терветуправление № 2» сообщает о не подтверждении диагноза на бешенство у собаки на территории Московской области, г. Дубна, ул. Карла Маркса, д.13. Животное находилось на 45 дневном карантине по факту покуса.

Уважаемые жители!

Напоминаем, что к бешенству восприимчивы все виды домашних и диких теплокровных животных, а также и человек. Самый действенный способ предотвратить болезнь — введение специальной вакцины против бешенства.

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