Активное долголетие: поделки из сухоцветов

Природа дарит красоту и вдохновляет на создания творческих работ с использованием элементов флористики!

Составление композиций из сухоцветов увлекли книголюбов при изготовлении закладок для книг из природного материала. Участницы мастер-класса узнали, как можно работать с ламинатором, освоили технику горячего и холодного ламинирования.

Замечательный декор для интерьера рукодельницы выполнили на эко-мастер-классе «Арт-спрей». Брызги нежных цветов краски придали композициям немного винтажности, силуэты засушенных цветов и листиков растений стали выглядеть еще изящнее!