Активное долголетие: поделки из сухоцветов

вторник, 31 августа 2021 | 12:17
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Специалисты Комплексного ЦСОиР «Дубненский» подготовили тематические мастер-классы для участников проекта «Активное долголетие в Подмосковье»
Природа дарит красоту и вдохновляет на создания творческих работ с использованием элементов флористики!
Составление композиций из сухоцветов увлекли книголюбов при изготовлении закладок для книг из природного материала. Участницы мастер-класса узнали, как можно работать с ламинатором, освоили технику горячего и холодного ламинирования.
Замечательный декор для интерьера рукодельницы выполнили на эко-мастер-классе «Арт-спрей». Брызги нежных цветов краски придали композициям немного винтажности, силуэты засушенных цветов и листиков растений стали выглядеть еще изящнее!