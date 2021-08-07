7 важных преимуществ игры в теннис

В то время как вы будете заниматься на свежем воздухе на теннисных кортах и в компании приятных вам людей, все ваши мышцы и органы будут задействованы в работе.

Игра в теннис имеет множество преимуществ для здоровья, что делает ее идеальной физической активностью для любого человека в любом возрасте. Вот 7 преимуществ тенниса для физического, социального и психического здоровья людей всех возрастов.

Укрепление здоровья сердечно-сосудистой системы

Прыжки с замахом, бег по корту и погоня за мячами – это отличная аэробная нагрузка, в результате которой увеличивается частота сердечных сокращений во время игры. Это помогает дыхательной системе поддерживать форму и предотвращает накопление плохого холестерина, который может предрасполагать к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Более того, исследование, проведенное учеными, пытавшимися выявить различные преимущества различных видов спорта, показало, что занятия такими видами спорта, как теннис или бадминтон, снижают риск смерти в любом возрасте почти на 50%.

Снижение веса

Занятия теннисом не только защищают ваше сердце, но и могут помочь вам похудеть, если это ваша цель. Различные движения во время игры помогают сжигать жир и калории, а также улучшают метаболизм. Таким образом, теннис - один из хороших видов спорта, который следует брать во внимание, если вы хотите обрести хорошую форму тела. Исследования показали, что взрослый, играющий в теннис в течение часа, может сжечь до 600 калорий.

Активизация мозговой деятельности

Считайте теннис пищей для мозга с нулевым содержанием калорий! Это спорт, требующий много размышлений и принятия решений. Вам необходимо учитывать движения вашего тела, направление мяча, движения вашего соперника и даже условия, в которых вы играете. Такой образ мышления побуждает вас быстро разработать стратегию и реализовать ее.

Последовательно принимая быстрые решения и действуя в соответствии с ними, ваши когнитивные навыки будут улучшаться как на корте, так и за его пределами, поскольку ваш мозг примет такой образ мышления, когда вы находитесь под давлением.

Также теннис помогает эффективно справляться с эмоциональным напряжением. Поэтому если у вас проблемы со сном или сдерживанием эмоций, выходите на корт.

Социальная активность

Теннис не только полезен физически, но и оказывает положительное влияние на психику. Вам в любом случае вам придется играть с другим человеком. Также присоединившись к местному теннисному клубу или приняв участие в соревнованиях, вы можете значительно улучшить свои социальные навыки, поскольку вы общаетесь с другими людьми. Кроме того, это здоровый способ пообщаться с друзьями, и вы можете играть один на один или в паре.

В результате ваше психическое здоровье неизбежно улучшится благодаря социальному взаимодействию с другими игроками.

Улучшение ловкости, гибкости и равновесия

Игра в теннис требует взаимодействия всего тела. В силу характера игры теннисисты должны двигаться быстро и в произвольных направлениях во время игры. Теннис - это вид спорта, где вы постоянно двигаетесь, меняете направление и растягиваете свое тело, чтобы удержать мяч в игре. Это движение развивает ловкость, благодаря которой игрок способен преодолеть дистанцию за короткое время и при этом сохранить точность удара по мячу.

Таким образом, регулярно занимаясь теннисом, вы точно заметите улучшение ловкости и гибкости. Гибкость дает вам более широкий диапазон движений и поэтому является важным преимуществом здорового тела. Также гибкость помогает предотвратить травмы и даже снижает мышечное напряжение.

Снижение стресса

В жизни каждого из нас случаются стрессы, но теннис - прекрасный способ борьбы с ними! Проблема в том, что если просто пойти на пробежку или позаниматься на велотренажере, то вы все еще можете позволить своим мыслям метаться: "Что я приготовлю на ужин? Сколько калорий я сожгу? Мне еще столько всего нужно сделать до конца недели, у меня огромный срок на работе". Список можно продолжать.

Когда вы играете в теннис, ваш разум вынужден сосредоточиться на текущей задаче, а не на стрессах и бесконечных списках дел. Считайте, что это небольшой отпуск для вашего мозга!

Повышает уровень выносливости

Еще одно преимущество игры в теннис - это повышение уровня выносливости, когда вы занимаетесь спортом в течение более длительного периода времени. Благодаря укреплению сухожилий и костей в различных частях тела повышается выносливость и, следовательно, повышается вероятность выполнения других задач.