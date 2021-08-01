1 сентября в Дубне откроется новое образовательное учреждение, созданное при участии ОИЯИ

Расположен он в помещении бывшей школы №4 и сейчас, после строительной реконструкции, заполняется мебелью, учебниками, пособиями. Уже сформирован педагогический состав, прошел отбор первых лицеистов. Еще несколько дней, и начнется отсчет истории нового сообщества учителей, родителей и школьников. Истории, которая станет частью жизни каждого из них: дружба, помощь, взятие учебных высот, преодоление трудностей. Накануне открытия директор Юрий Петрович Курлапов рассказал о планах, структуре, миссии лицея.

Наша цель – создание комфортной поликультурной образовательной среды для гармоничного развития учеников в сфере естественных наук, информационных технологий и математики, раскрытия их талантов. Мы хотим, чтобы это было пространство для учащихся, родителей и педагогических работников по модели «обучения в течение всей жизни». И прежде всего будем стараться, чтобы здесь уважали человеческое достоинство, соблюдались права всех участников образовательного процесса, чтобы каждый был услышан, не опасался выразить свое мнение.

Во время визита в Дубну и осмотра лицея губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что такие школы нужны и важны для Подмосковья. Они становятся флагманами в своих городах.

— Расскажите о лицеистах и их наставниках: кто они, сколько, откуда.

По плану предполагается обучение 350 детей 5–11-х классов. Лицей будет расти постепенно, и в этом году мы набираем около 210 человек. 9-й класс пока один, в остальных по два класса в параллели, в каждом классе по 20 человек. Иногородних – человек десять. Они из ближайших городов, и родители пока сами решают вопросы транспорта. Мы надеемся, что когда-нибудь у нас появится общежитие. Подбор преподавателей для такого лицея – это, конечно, задача сложная. Мне были выставлены условия – не надо «грабить» школы, ищите новых, привлекайте иногородних. ОИЯИ, как известно, проводит школы для учителей физики, математики, информатики, не только в Дубне, но и в ЦЕРН. Мы получили список из 126 адресов учителей, которые были связаны с этими школами. И первую рассылку сделали им. Многие откликнулись, мы провели заочный тур собеседований, очный тур, а затем авторитетная комиссия с участием представителей администрации города, Совета депутатов, Объединенного института ядерных исследований высказала рекомендации, кого следует приглашать. Дальше начались переговоры, прежде всего, о выделении жилья приглашенным учителям. К нам приезжают семь иногородних специалистов: из физико-математических лицеев Ханты-Мансийска, Барнаула, а также из Тверской области, Дмитровского района. Квартиры выделили ОИЯИ и администрация города.

— Классы с направленностью только по физике и математике?

Не только. У нас в профильных классах обучение будет вестись по трем специализациям: физико-математическая, информационно-технологическая и биолого-химическая. Независимо от направления у всех будет серьезный иностранный язык. Больше, чем по учебному плану общеобразовательной школы – в 5–8-х классах по пять часов в неделю. У всех будет также серьезная математика – больше, чем в учебном плане школы. А профильная подготовка начнется с 9-го класса. Опыт лицея «Дубна» показал, что за два года можно подготовить ребят к поступлению в нужные вузы – я имею в виду МГУ, МИФИ, МФТИ. За два года можно, но крайне сложно. А три года вполне достаточно, чтобы не превращать детей в «высушенных ботаников», они же должны развиваться всесторонне.

— Вопрос, который заботит всех родителей, – можно ли обойтись без репетиторов, если ребенок учится в вашем лицее?

И в лицее «Дубна», и сейчас я буду выступать против того, чтобы дети занимались у репетиторов. Наш учебный план позволяет каждого нормально обучить. Два условия – светлая голова и желание учиться. Все остальное мы сделаем для ребенка. У нас же не просто 6 уроков и побежали домой, а полный рабочий день, до 16:20. Это 9 уроков, один из них будет посвящен самоподготовке. Дети будут самостоятельно готовить домашнее задание, но именно в это время они смогут обратиться за консультацией к учителям по тем предметам, по которым возникли проблемы. Предполагается шестидневная рабочая неделя, но учебных дней будет пять. Потому что 6-й день, суббота, по нашим планам, будет посвящен экскурсиям, поездкам, встречам с интересными людьми, работе над исследовательскими проектами, а также всевозможным спортивным и культурным мероприятиям.

— Как это соотносится с государственной программой обучения?

Все содержание ФГОС – Федерального государственного образовательного стандарта – ученики освоят. Я думаю, что это не вызовет больших проблем, потому что детей в классе меньше, дети мотивированные, хорошо подготовленные, судя по тому, как мы их отобрали. Надо учитывать, что к стандартному учебному плану мы добавляем три урока ежедневно – два часа по профильным и дополнительным предметам и час самоподготовки.

— Это не первый удачный проект в вашей биографии. Мы знаем и любим лицей «Дубна», школу «Диалог». В чем принципиальное отличие нового лицея?

Время другое. Школа №8 стала гимназией в 1991 году. В то время были иные социально-экономические условия, отношение государства к образованию. Создание лицея «Дубна» – 1994 год, экономическая катастрофа, пустые стены и так далее. Но родители понимали – во что бы то ни стало надо детям дать надежный посох – хорошее образование. И тогда было неясно, что ждет этих ребят. А сейчас, в принципе, все понятно. Есть условия, есть ресурсы, есть простор для реализации своих дарований. Государство поддерживает молодых во всех направлениях – будь то искусство, спорт, не говоря уже о науке и технике. Родители хотят, чтобы их дети были успешным людьми, получили хорошее образование, двигались вперед и вверх.

— Создание лицея ведется в рамках Национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа». В каких еще образовательных проектах вы планируете участвовать?

Мы будем участвовать во всех программах. Я уже попросил своего заместителя включиться в программу «Пушкинская карта», хотя она затрагивает только старшеклассников. Посещать музеи, театры, имея такую карту, будет легче. Из тех денег, что будут платить родители, мы ежемесячно будем организовывать автобусные экскурсии, уже составили программу для каждого класса. Начнем с музеев Дубны, затем Дмитров, ближайшие к нам города, интересные с точки зрения науки и техники, и, конечно, Москва. Эти экскурсии будут иметь культурно-эстетическую, патриотическую, историческую направленность. По учебной части мы будем сотрудничать с образовательным центром «Взлет», который функционирует в структуре областной гимназии имени Е. М. Примакова и физтехлицея имени П. Л. Капицы. Это наши ближайшие соратники, а мы им станем конкурентами по качеству обучения, чтобы одаренные дети не уезжали из Дубны, а учились здесь. Конечно, мы будем реализовывать учебные программы с ОИЯИ, с Учебно-научным центром, с Межшкольным факультативом, Школой юных исследователей «Диалог», Международной компьютерной школой.

— Реконструкция лицея отслеживалась городскими СМИ, администрацией города, приезжал также губернатор Московской области А. Воробьев. На ваш взгляд, созданное помещение соответствует заявленному макету?

Сейчас я могу сказать – соответствует! Реконструкция была сложной, не верилось, что получится. То и дело у строителей возникали проблемы, которые выбивали из графика.

— Что, на ваш взгляд, самое важное и полезное для детей в новом лицее?

Самое полезное – стадион и хороший спортзал. А самое важное – атмосферу учения с увлечением – нам предстоит создать!

— И напоследок вопрос, который не могу не задать: какие планы по обучению детей иностранных сотрудников ОИЯИ?

В Дубне накоплен богатый опыт по обучению детей иностранных специалистов. В школах №№ 8 и 9 учились по несколько десятков учеников из стран социалистического содружества. Мы и сейчас готовы принимать детей, помогать им осваивать русский язык до уровня, необходимого для получения среднего образования. В свою очередь, появление в классе иностранных детей, представителей другой культуры, дает опыт общения и дубненским школьникам. В наш лицей уже приняты несколько ребят в разные классы.

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