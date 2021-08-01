1 сентября – отличный повод для добрых дел

Сегодня каждый человек может стать благотворителем, а один из самых подходящих поводов для добрых дел - 1 сентября. Главное, чтобы было желание, энтузиазм и море фантазии. Этих качеств всегда в достатке у коллектива Управляющей компании ОЭЗ «Дубна», которая организовала благотворительную акцию в необычном формате. Ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, устроили небольшой праздник, а для вручения подарков их собрали не в зале, а на просторной террасе Конгресс-центра, включили веселую музыку, при них делали и сразу раздавали сладкую вату, угощали чаем со специально приготовленными к этому дню свежими фигурными булочками. И каждый ребенок захотел, чтобы на память об этом дне на ладошках и лице остались нарисованные специальными красками татушки – цветы, яркое солнце, сердечки…

Свои сердца и душу вложили в праздник его организаторы и инициатор благотворительной акции – генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, который, обращаясь к детям, пожелал им успехов в учебе, пригласил на экскурсии в особую экономическую зону и на предприятия резидентов.

Вы - наше будущее, а обязанность взрослых обеспечить вам комфортные условия для учебы, для получения знаний, которые сегодня нужны в любой профессии, - сказал Антон Афанасьев. – Я желаю, чтобы день 1 сентября всегда был для вас радостным праздником, и запоминался как один из самых счастливых в жизни. Старайтесь, учитесь на «отлично» и приходите в особую экономическую зону - на экскурсии, на предстоящую новогоднюю елку, которую мы ежегодно организуем специально для вас!

От администрации г.о. Дубна коллективу Управляющей компании ОЭЗ и его руководителю благодарственные письма вручил заместитель главы городского округа Владимир Потапенко, который также является председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

От лица главы города выражаю большую признательность Антону Владимировичу Афанасьеву, Управляющей компании и резидентам ОЭЗ, которые всегда активно участвуют в жизни города и традиционно откликнулись на призыв помочь детям. Кроме нынешней акции, ОЭЗ «Дубна» помогает и подшефным учебным заведениям города, в том числе в их материально-техническом оснащении. Спасибо за такую заботу и отзывчивость!

Еще двумя благодарственными письмами за участие в акции, которая прошла накануне и помогла семьям приобрести для ребят необходимую одежду, от комиссии по делам несовершеннолетних администрации г. Дубны награждены генеральный директор ООО «ТД Медиа» Владимир Кичатов и директор по развитию компании Василий Гулин.

110 «Наборов школьника» были переданы детям в ходе акции «Собери ребенка в школу!». В них есть все необходимое для того, чтобы в хорошем настроении начать новый учебный год - тетради и обложки, ручки и карандаши, альбом для рисования, краски, цветная бумага, линейка, другие канцелярские принадлежности обязательно пригодятся на уроках.