ЖК «Европейский квартал»: Определена компания‑инвестор, которая достроит проблемные объекты первой очереди

Такой сложнейший социальный вопрос, как проблемы обманутых дольщиков, постепенно находит решение. При содействии Правительства Московской области определена компания-инвестор, которая достроит проблемные объекты первой очереди ЖК «Европейский квартал» в Дубне.
Глава Дубны Сергей Куликов вместе с генеральным директором Дмитрием Гениным встретились с дольщиками и проинформировали их о том, что работы на объекте стартуют 26 июля. Разрешение на строительство получено. Проведено обследование шести многоквартирных жилых домов первой очереди. Госэкспертиза показала, что с фундаментом и кирпичной кладкой проблем нет, но инженерные сети полностью отсутствуют, так что это – задача номер один.
Инвестор пообещал выполнить весь объем работ по 6 домам максимально быстро. Что касается второй очереди строительства (11 домов), то сейчас завершается подготовка концепции застройки.