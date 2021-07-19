ЖК «Европейский квартал»: Определена компания‑инвестор, которая достроит проблемные объекты первой очереди

Глава Дубны Сергей Куликов вместе с генеральным директором Дмитрием Гениным встретились с дольщиками и проинформировали их о том, что работы на объекте стартуют 26 июля. Разрешение на строительство получено. Проведено обследование шести многоквартирных жилых домов первой очереди. Госэкспертиза показала, что с фундаментом и кирпичной кладкой проблем нет, но инженерные сети полностью отсутствуют, так что это – задача номер один.

Инвестор пообещал выполнить весь объем работ по 6 домам максимально быстро. Что касается второй очереди строительства (11 домов), то сейчас завершается подготовка концепции застройки.