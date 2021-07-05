Земельные участки для многодетных семей

В рамках исполнения Закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» Администрация городского округа Дубна Московской области планирует провести кадастровые работы по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства в кадастровых кварталах 50:40:0010115 и 50:40:0010408.

После кадастрового учета земельные участки, не имеющие ограничений в оборотоспособности, будут включены в Перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям.