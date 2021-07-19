За первое полугодие 2021 года в Дубненском отделе ЗАГС заключено 206 браков

Самая юная невеста — 17 лет, самая зрелая— 69 лет. Самый молодой жених — 18 лет, а солидный — 73 года.

Популярными датами стали 21.01.2021, 12.02.2021, 20.03.2021, 21.04.2021, 05.06.2021, 19.06.2021, 26.06.2021 г. По желанию молодожёнов большинство регистраций бракосочетания проведены в торжественной обстановке.

В 2021 году в Дубненском отделе ЗАГС были зарегистрированы браки с гражданами Украины, Грузии, Азербайджанской Республики, Республик Беларуси, Таджикистана, Молдовы, Армении, Узбекистана, Казахстана, из стран дальнего зарубежья — Италии, США.

Свадебный сезон 2021 года в самом разгаре. На июль подано более 80 заявлений. Самыми популярными летними датами для регистрации заключения брака станут 17.07.2021 и 21.08.2021. На эти числа подано рекордное количество заявлений.

Сотрудники отдела ЗАГС напоминают: подать заявление на регистрацию заключения брака можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг или лично в отделе ЗАГС по предварительной записи.