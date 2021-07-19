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Выявление объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещённых на территории города Дубны Московской области

Межведомственной  комиссией по выявлению самовольно построенных объектов, их сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями на территории города Дубны Московской области, по результатам проведенной «16» июля 2021г. внеплановой проверки установлено, что  на территории города Дубны Московской области по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Вокзальная, д. 22а выявлен некапитальный объект, имеющий площадь 24 кв.м – металлический гаражо чем составлен акт от «16» июля 2021г. №32.

Правообладателю (лицу), в чьей собственности находится объект, не являющийся объектом капитального строительства, и (или) фактически осуществляющему использование такого объекта, в срок до «20» августа 2021г., необходимо представить, документы (информацию), являющиеся основанием для размещения указанного объекта в Управление градостроительства, архитектуры и рекламы Администрации городского округа Дубна по адресу: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 511, тел. 218-05-05 доб. 250.

Авторы: 
Отдел взаимодействия со СМИ
Тэги: 
строительство