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Выставка к юбилею города Дубны «Страницы истории 1956–2021 гг.»

В Архивном отделе Администрации городского округа Дубна Московской области с 20 июля 2021 года открыта выставка, посвященная 65-летию города Дубны, в которой представлены летописи, фотоальбомы предприятий и организаций города.
  • летопись трудовой славы г. Дубны (1976-1980 гг.);
  • страницы истории комсомола Дубны (1956-1980 гг.);
  • Дубненцы – ветераны КПСС;
  • Дубненский городской Совет Депутатов трудящихся;
  • история радиомеханического завода (1965-1975 гг.);
  • история приборостроительного завода «Тензор»;
  • история Дубненского узла связи;
  • Банно-прачечный комбинат;
  • история организаций эстетического воспитания школьников.

Приглашаем посетить выставку по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Московская, д. 6, Архивный отдел, телефон для справок: 8 (496) 212-21-40.

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архивы
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