Выставка к юбилею города Дубны «Страницы истории 1956–2021 гг.»

В Архивном отделе Администрации городского округа Дубна Московской области с 20 июля 2021 года открыта выставка, посвященная 65-летию города Дубны, в которой представлены летописи, фотоальбомы предприятий и организаций города.
- летопись трудовой славы г. Дубны (1976-1980 гг.);
- страницы истории комсомола Дубны (1956-1980 гг.);
- Дубненцы – ветераны КПСС;
- Дубненский городской Совет Депутатов трудящихся;
- история радиомеханического завода (1965-1975 гг.);
- история приборостроительного завода «Тензор»;
- история Дубненского узла связи;
- Банно-прачечный комбинат;
- история организаций эстетического воспитания школьников.
Приглашаем посетить выставку по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Московская, д. 6, Архивный отдел, телефон для справок: 8 (496) 212-21-40.