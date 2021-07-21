Выплаты матерям‑одиночкам в 2021 году

По закону, мать-одиночка имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка. Кроме того, если беременная встанет на учет на сроке до 12 недель, то государство ей выплатит дополнительные средства - за раннюю постановку на учет.

Женщине положен и материнский капитал, который можно направить:

на улучшение жилищных условий;

на оплату образовательных услуг для детей;

на социальную адаптацию детей-инвалидов;

на накопительную пенсию матери;

на ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Ежемесячные выплаты

Согласно статье 13 ФЗ № 81, молодой матери назначаются и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Средства выплачиваются как официально трудоустроенным женщинам, так и тем, кто не работал. Пособие платят до достижения ребенком 1,5 лет.

Выплаты на детей до 3 лет

До 2020 года в России родители детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе и матери-одиночки, получали компенсационную выплату по уходу за ребенком в размере 50 рублей. С 2020-го ее отменили, но не для всех. Средства могут и дальше получать родители малышей, родившихся до 1 января 2020 года.

Выплаты на детей до 7 лет

Выплаты на детей до 7 лет в Российской Федерации могут получать, в том числе, и матери-одиночки при соблюдении важного условия. Среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать однократного размера прожиточного минимума.

- В случае с матерью-одиночкой, если она содержит одного ребенка, ее доход не должен превышать двух размеров прожиточного минимума, - отметила эксперт.

Выплаты на детей до 16 лет

С 1 июля 2021 года в России назначают новые денежные выплаты родителям-одиночкам. Средства полагаются, если:

в свидетельстве о рождении не указан один из родителей или родители разведены (и один из них имеет право на алименты);

возраст ребенка от 8 до 16 лет включительно;

доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе (точный размер можно уточнить в органах соцзащиты).

Нуждающиеся неполные семьи будут получать выплаты в размере половины регионального прожиточного минимума.

Выплаты работающим матерям-одиночкам

Женщина имеет право получить пособие по беременности и родам, то есть декретные выплаты, если является:

студенткой очной формы обучения;

официально трудоустроенной;

военнослужащей;

безработной, уволенной при ликвидации фирмы;

ИП, адвокатом, нотариусом, которые добровольно платят взносы на обязательное социальное страхование.

После наступления 30 недель беременности, в женской консультации выдают листок нетрудоспособности, после чего работающая будущая роженица получает выплаты в размере среднемесячного заработка, - пояснила юрист.

Выплаты неработающим матерям-одиночкам

Бывает, что женщина не работает ни до, ни во время беременности. В этом случае ей все выплаты начисляются в минимальном или четко установленном размере.

Выплаты малоимущим матерям-одиночкам

Если из-за низкого дохода мать-одиночка с ребенком попадают в категорию малоимущих семей, она может претендовать еще на некоторые преференции:

субсидию на коммунальные услуги (если тратит на “коммуналку” сумму сверх норматива, которые определяются по регионам; стандартный лимит по затратам на коммуналку – 22% от месячного семейного бюджета);

бесплатную молочную кухню (семья, признанная нуждающейся, получает спецпитание).

Выплаты многодетным матерям-одиночкам

Помимо основных выплат многодетным матерям-одиночкам полагается компенсация за детский сад в размере половины оплаты. Дети многодетных матерей получают место в дошкольном учреждении без очереди. Также в регионах существует компенсация за непредоставление места в детском саду.

На федеральном уровне многодетным матерям-одиночкам полагаются: